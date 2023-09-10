Từ nay đến giữa tháng 9, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 10/09/2023 08:22

Tử vi dự đoán từ nay đến giữa tháng 9, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có bản tính sôi nổi, vui vẻ, thích giao lưu, quản lý tiền bạc giỏi. Con giáp này sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người nên có nhiều bạn bè, được đồng nghiệp yêu quý. Người tuổi Thân có khả năng nắm bắt tâm lý người khác nên ứng xử tinh tế, luôn mang lại niềm vui cho mọi người.

Con giáp tuổi Thân có cơ hội làm giàu nhanh, tài lộc vượng phát. Họ làm công việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Người tuổi này hoàn thành tốt công việc, được cả cấp trên và khách hàng đánh giá cao.

Vì vậy, cơ hội để họ được nhận thêm một khoản tiền hoa hồng là rất lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được ký hợp đồng dài hạn, tăng điều kiện phúc lợi. Con giáp tuổi này có thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Họ cần nghiên cứu kỹ trước khi giải ngân và không nên đầu tư vào lĩnh vực mình không có kinh nghiệm.

Từ nay đến giữa tháng 9, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ sống khá hòa đồng, khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến. Không những thế, con giáp này còn ham học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân nên có nền tảng vững chắc.

Con giáp tuổi Tỵ có tài lộc không ngừng tăng. Công việc của họ đa phần đều sẽ thuận buồm, xuôi gió. Người làm kinh doanh sẽ chốt được đơn hàng ầm ầm. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, nhận thêm dự án công việc để tăng thêm nguồn thu.

Con giáp tuổi này kiếm được nhiều tiền, có ít khoản chi nên tiền tích cóp được nhiều hơn trước. Mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp nên con giáp này cần tập trung vào công việc, chớ nên xao nhãng. Làm việc chăm chỉ, cố gắng hết mình giúp con giáp tuổi Tỵ được ấm no, cầu được ước thấy.

Từ nay đến giữa tháng 9, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu đa phần đều mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình và thân thiện. Do đó, phần lớn người sinh năm này đều có gặp được người tốt, có quý nhân phù trợ.

Đặc điểm nổi bật của con giáp sinh năm Dậu là sự trung thành, tận tụy, trước sau như một. Trong công việc, họ rất có trách nhiệm, nói được làm được. Người tuổi này không ham cái lợi trước mắt mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm.

Tài lộc của người tuổi Dậu rất tốt. Thời cơ đến, con giáp này có thể biến vận rủi thành vận may. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, họ sẽ kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu có. Ngoài ra, con giáp tuổi này cũng gặp được các bậc tiền bối, nhận được thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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