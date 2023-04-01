Từ nay đến giữa tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, mọi điều hanh thông, làm ăn xuôi thuận, giàu sang phú quý, tình duyên như ý

Tâm linh - Tử vi 01/04/2023 20:13

Con giáp này có sự bứt phá trong sự nghiệp, con đường thăng quan tiến chức của họ như được trải thảm.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, thâm trầm và ngại nói ra những suy nghĩ của mình. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ khá cứng rắn, kiên trì. Do quá thẳng thắn nên đôi khi người tuổi này làm mất lòng người khác.

Người tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh nên vận khí tốt, tài lộc dồi dào. Nếu làm việc chăm chỉ, họ sẽ thu hái bộn tiền, mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ. Những công việc bị đình trệ trước đây sẽ được họ hoàn thiện.

Thêm vào đó, người tuổi Dậu gặp được quý nhân nên được hỗ trợ nguồn vốn và các mối quan hệ. Tuy nhiên, trong thời điểm này, sức khỏe của người tuổi Dậu không được tốt lắm. Họ dễ mắc các vấn đề như đau mỏi vai gáy. Một số ít người sẽ bị bệnh cũ tái phát, cần phòng ngừa các vấn đề về cột sống cổ.

Từ nay đến giữa tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, mọi điều hanh thông, làm ăn xuôi thuận, giàu sang phú quý, tình duyên như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn khá thật thà, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Họ tràn đầy năng lượng, sức mạnh và bầu nhiệt huyết. Vì vậy, khi đã quyết định làm việc gì, người tuổi Thìn luôn cố gắng làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Người tuổi này có vận thế vượng hơn trước. Con giáp này có sự bứt phá trong sự nghiệp, con đường thăng quan tiến chức của họ như được trải thảm. Nếu người tuổi Thìn đang theo đuổi việc kinh doanh, việc mua bán của họ ngày càng dễ dàng, hanh thông.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, con vật khỏe mạnh, cây cỏ sinh sôi. Người tuổi Thìn nếu còn độc thân cũng có vận đào hoa vượng, tình duyên như ý.

Từ nay đến giữa tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, mọi điều hanh thông, làm ăn xuôi thuận, giàu sang phú quý, tình duyên như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình hảo sảng, ham thích tự do và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Con giáp này có nhiều tham vọng trong công việc và thường không bằng lòng với những gì mà mình đạt được. Người tuổi Ngọ có tài lộc rủng rỉnh và có cơ hội tiến thân.

Nếu nắm bắt được những cơ hội này, họ có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Thu nhập tăng cao, người tuổi Ngọ có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm việc kinh doanh. Đặc biệt, nếu muốn làm ăn lớn, họ nên nghĩ đến chuyện đầu tư. Nếu đầu tư đúng chỗ, con giáp tuổi Ngọ dễ chốt được hợp đồng lớn, cuộc sống càng thêm thịnh vượng.

Ngoài ra, con giáp tuổi Ngọ cũng có thể gặp được may mắn trong chuyện tình cảm. Những người độc thân lâu năm dễ tìm được tình yêu đích thực vì vậy họ nên nắm bắt mọi cơ hội để thể hiện tình yêu với người khác.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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