Từ nay đến giữa tháng 3, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, làm ăn tấn tới, tài chính nở hoa, hạnh phúc mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 09:29

Họ sống hòa đồng, có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. Vì thế, họ có sự nghiệp vững chắc và được giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống. 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu đa phần đều mang tính cách mạnh mẽ, cần mẫn, năng động và nhiệt tình trong công việc. Họ sống hòa đồng, có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ trong cuộc sống.

Do đó, phần lớn những người tuổi Dậu đều có rất nhiều bạn bè, sự nghiệp vững chắc và được giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống.  Con giáp tuổi Dậu có sự nhạy bén trong kinh doanh. Họ luôn phát hiện ra các cơ hội trước người khác. Việc đi trước người khác một bước giúp họ thành công hơn trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Người tuổi Dậu có Thần Tài ghé thăm.

Công việc kinh doanh của họ nhờ đó mà khởi sắc bất ngờ. Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban. Nhờ nhanh nhạy, họ tìm được nguồn hàng tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ. Con giáp tuổi Dậu buôn may bán đắt, tất toán nợ nần, thu hái bộn tiền, đủ đầy, no ấm.

Từ nay đến giữa tháng 3, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, làm ăn tấn tới, tài chính nở hoa, hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con ngựa tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi tính sáng tạo. Người tuổi Ngọ cũng có nhiều lộc về tài chính.

Những người tuổi Ngọ dễ kiếm lời trên các kênh đầu tư. Người tuổi này làm kinh doanh cũng liên tiếp nhận tin vui. Họ cũng có thể mạnh dạn vay nợ để kinh doanh, sẽ nhanh thu hồi vốn và có lãi trong thời gian tới.

Con giáp tuổi này liên tiếp có chuyện vui, sự nghiệp cực vượng, tài lộc xuất sắc, làm ăn phát đạt, vừa có danh, vừa có lợi. Là khoảng thời gian họ kinh doanh hốt bạc, thu lợi nhuận cao.

Từ nay đến giữa tháng 3, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, làm ăn tấn tới, tài chính nở hoa, hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là những người sáng tạo, giàu trí tưởng tượng. Nhìn chung, họ là người hướng ngoại, cứng cỏi, không chịu thỏa hiệp, sống nhiệt tình, lạc quan và có chí tiến thủ.

Sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn bị chững lại. Công việc của họ đạt hiệu quả không cao và dường như đang thiếu ý tưởng. Sự nghiệp của con giáp này có phần khởi sắc. Tài lộc của con giáp tuổi Thìn dồi dào hơn thấy rõ. Công việc kinh doanh của họ tiến triển thuận lợi. Người tuổi này tìm được nguồn hàng tốt, đối tác tin cậy, lãi mẹ đẻ lãi con.

Với người kinh doanh, buôn bán, họ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những khoản thua lỗ trước đó. Không những thế, họ nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, có thể mở rộng được mạng lưới kinh doanh. Con giáp này thu về nhiều lợi nhuận, tiền bạc đầy tay, tinh thần vui tươi, phấn chấn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp ăn nên làm ra, sự nghiệp hưng thịnh, tiền của ngập kho, tinh hoa hội tụ

Trúng số độc đắc vào giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp ăn nên làm ra, sự nghiệp hưng thịnh, tiền của ngập kho, tinh hoa hội tụ

Người tuổi này được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc so với thời gian trước. Họ có năng lực học hỏi rất cao, tiếp thu nhanh với cái mới, biết rút ra suy luận từ những thực tế khác quan.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 3 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 13 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc