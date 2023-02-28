Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn may mắn, tiền đồ rạng rỡ, tài chính chạm nóc, mọi điều tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 23:13

Khi có cơ hội đến với mình, con giáp này cần tập trung cao độ, nỗ lực hết mình để đạt được thành quả như như mong đợi.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu bề ngoài có vẻ ít nói, chậm chạp nhưng thực ra họ là người rất khôn khéo. Con giáp này dám thử thách bản thân và không ngại nhận những nhiệm vụ khó nhằn.

Họ sớm nhận thức được những khuyết điểm của bản thân, từ đó rút ra bài học và cố gắng hết sức mình để hoàn thiện bản thân. Người tuổi Sửu may mắn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới.

Trong khi đó, một số con giáp tuổi Sửu có thể sẽ bắt đầu một chuyến công tác xa, có thể ký được hợp đồng có giá trị. Khi có cơ hội đến với mình, con giáp này cần tập trung cao độ, nỗ lực hết mình để đạt được thành quả như như mong đợi. Rất có thể, người tuổi Sửu sẽ đạt được những thành tựu bất ngờ, đến chính họ cũng chẳng thể tin.

Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn may mắn, tiền đồ rạng rỡ, tài chính chạm nóc, mọi điều tốt đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất được lòng người, dịu dàng lại tốt bụng. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ thu hút được nhiều sự chú ý từ người khác phái. Xung quanh họ có nhiều người vây quanh. Trong công việc, người tuổi Hợi rất cầu tiến.

Dù xuất phát điểm khiêm tốn, con giáp này rất ham học hỏi và may mắn được quý nhân giúp đỡ. Trong tương lai, con giáp này cần mạnh dạn hơn nữa trong việc tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình.

Người tuổi Hợi sẽ thể hiện năng lực của mình trong công việc. Họ có cơ hội hiện thực hóa nhiều ý tưởng mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Con giáp tuổi này cũng gặp được quý nhân, công việc thuận buồm xuôi gió, cuộc sống hanh thông, hạnh phúc.

Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn may mắn, tiền đồ rạng rỡ, tài chính chạm nóc, mọi điều tốt đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình cởi mở, thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình trước mặt mọi người. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thất bại nhưng con giáp này vẫn đủ dũng khí để theo đuổi ước mơ và mục tiêu mà mình đã đề ra trước.

Những người thuộc con giáp này hầu như không ngại khó ngại khổ. Con giáp này rất thích trải nghiệm những điều mới mẻ, mong rằng mình có thể đạt được điều gì đó mỗi ngày. Họ không tính đếm đến chuyện được mất mà luôn nỗ lực hết mình.

Con giáp tuổi Mùi nhận được những cơ hội tốt để khẳng định bản thân. Đó có thể là công việc hoàn toàn mới hoặc là một dự án công việc phù hợp với bản thân. Những người kinh doanh cũng có cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời. Hãy xem xét, cân nhắc kỹ trước mỗi cơ hội để đạt được những thành công trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, rinh lộc về nhà, may mắn thấm vào người, rộng đường thành công

Trúng số độc đắc vào giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, rinh lộc về nhà, may mắn thấm vào người, rộng đường thành công

Họ được liệt vào danh sách những con giáp sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp. Con giáp tuổi này đang gặp khó khăn sẽ có thể lật ngược tình thế, thăng tiến trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.