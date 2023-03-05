Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, ôm trọn phước lộc

Tâm linh - Tử vi 05/03/2023 03:16

Con giáp này được sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, vận may tăng lên. Họ gặp được quý nhân, sự nghiệp phát triển vượt bậc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường có tài ghi nhớ, học hỏi rất nhanh. Họ có chỉ số EQ cao, giỏi giao tiếp. Họ có trực giác nhạy bén, có thể nhìn thấu mọi chuyện và luôn có những sự lựa chọn sáng suốt.

Người sinh năm Hợi giỏi giang nhưng rất khiêm nhường, không thích thể hiện bản thân. Họ không chỉ giỏi quan sát mà còn rất mạnh mẽ và quyết đoán. Con giáp này không sống trong quá khứ mà, luôn nhìn về tương lai. Họ luôn hướng tới chiến thắng cuối cùng.

Con giáp này được sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, vận may tăng lên. Người tuổi này gặp được quý nhân, sự nghiệp phát triển vượt bậc. Người làm công ăn lương có nhiều dự án, việc làm thêm giúp tăng thu nhập.

Trong khi đó, người làm kinh doanh ký được hợp đồng, chốt nhiều đơn hàng, doanh thu tăng lên nhanh chóng. Mọi nỗ lực của con giáp tuổi Hợi đều được đền đáp, tài khoản rần rần nhảy số.

Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, ôm trọn phước lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống nhân hậu, độ lượng. Bên ngoài, họ rất ít nói, không hay thể hiện cảm xúc của bản thân. Con giáp này dù giỏi giang nhưng vẫn không ngừng học hỏi. Họ cầu tiến và tự tin vào bản thân. Họ cố gắng, vươn lên không ngừng chứ không hài lòng về những gì mình đã có.

Con giáp tuổi Mão có hồng phúc tràn đầy. Họ là chủ nhân của những ý tưởng mới, giúp cải thiện năng suất lao động. Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra định hướng phát triển mới giúp đội nhóm của họ vượt qua khó khăn, đạt được thành quả.

Trong khi đó, con giáp tuổi Mão làm nghề tự do có thể theo đuổi ước mơ của mình, đật được mục tiêu đã đề ra trước đó.

Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, ôm trọn phước lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mạnh mẽ và thích đứng một mình. Họ có tài năng lãnh đạo và đã quen với việc chịu áp lực. Mặc dù, con giáp này trông có vẻ hơi nổi loạn nhưng quả thực họ là người có năng lực, không làm mọi người thất vọng.

Người tuổi Tý không ngừng vươn lên và luôn khao khát tương lai tươi đẹp. Con giáp này cũng khá cầu toàn và luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe cho bản thân và những người làm việc với mình.

Con giáp này tìm được đối tác làm ăn uy tín, công việc hợp tác làm ăn của họ đang đi đúng hướng. Ngoài ra, họ có thêm cơ hội để tích lũy tài nguyên, kinh nghiệm và dần trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, rước hên vào nhà, cuộc đời êm ấm

Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, rước hên vào nhà, cuộc đời êm ấm

Vận trình của họ dần khởi sắc với việc bắt tay vào những dự định mới, gặt hái được nhiều thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 32 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 11 giờ 8 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 11 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 22 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 11 giờ 30 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 11 giờ 34 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng