Từ nay đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ vận may, đại phú đại quý, ngồi mát đếm tiền, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 06:28

Tử vi dự đoán từ nay đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ vận may, đại phú đại quý, ngồi mát đếm tiền, sống không lo nghĩ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp hiền lành, lạc quan, yêu đời. Con giáp này sống thực tế, kiên nhẫn, bền bỉ và cực kỳ khôn khéo. Khi gặp khó khăn, trở ngại, con giáp này vẫn bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề. Dù gặp thất bại, họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Vận trình của con giáp tuổi Sửu có nhiều xáo trộn, tài lộc của họ ngày càng nở rộ. Họ giữ được thái độ sống tích cực, vận may liên tiếp gõ cửa.

Con giáp này được cấp trên trọng dụng, nhận được thêm công việc, dự án mới nên kiếm tiền về đầy túi. Trong khi đó, người làm kinh doanh có cơ hội tiếp xúc với các đối tác, tạo tiền đề để hợp tác thành công. Việc nắm bắt những cơ hội phù hợp với bản thân giúp họ đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai.

Từ nay đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ vận may, đại phú đại quý, ngồi mát đếm tiền, sống không lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần linh hoạt, giỏi giang nhưng cũng khá nóng nảy. Đôi khi họ làm việc không cần suy nghĩ. Họ dám theo đuổi ước mơ, không sợ thử thách, không sợ thất bại.

Trong tương lai, nếu muốn thành công hơn, con giáp này cần điềm tĩnh và tính toán kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Đó cũng là bí quyết giúp họ ngày một thăng tiến.

Người Dần rước lộc về nhà, tài lộc vượng hơn trông thấy. Với người làm công ăn lương, dù dự án có khó khăn đến đâu họ cũng có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, thu về nhiều thành quả.

Với những người trồng trọt, chăn nuôi thì mùa vụ tốt tươi, hứa hẹn bội thu. Những người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng, các thương vụ thuận buồm xuôi gió, mang về lợi nhuận lớn. Con giáp này kiên trì làm việc ắt thu về thành quả như mong đợi.

Từ nay đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ vận may, đại phú đại quý, ngồi mát đếm tiền, sống không lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đa phần đều hòa đồng, năng động. Tuy vậy, họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thương.

Họ dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, con giáp này rất giỏi trong việc lên kế hoạch cho tương lai. Họ chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Người tuổi Mùi có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ, họ sẽ được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn lực tài chính. Tuy vậy, con giáp này cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Bất cứ sai sót nào cũng có thể khiến họ phải chịu hậu quả.

Họ có nhiều công việc phải xử lý, nhiều hợp đồng cần giải quyết. Con giáp này cần giữ sức khỏe tốt, ngủ đủ giấc để minh mẫn và sáng suốt nhất khi làm việc. Với người làm kinh doanh, đây là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh.

Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Mùi thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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