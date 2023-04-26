Từ nay đến cuối tháng 4, 3 con giáp vượng quý nhân, tiền về đầy túi, giàu sang phú quý, cơ may trong tầm tay, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 11:22

Con giáp tuổi này có tiềm năng thành công trong sự nghiệp. Họ mang số mệnh giàu sang, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn khá chân thật, không thích vòng vo, ám chỉ. Họ khá thẳng tính, yêu ghét rõ ràng. Trong công việc, họ đầy năng lực và sức mạnh. Người tuổi này dám nghĩ dám làm và luôn là chủ nhân của những ý tưởng sáng tạo mang tính đột phá.

Con giáp tuổi Thìn có tiềm năng thành công trong sự nghiệp. Họ buôn bán rất có duyên, thích mạo hiểm. Họ mang số mệnh giàu sang, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Con giáp tuổi Thìn được quý nhân phù trợ, công việc của họ rất suôn sẻ. Họ sẽ đạt được thành tích tốt trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh sẽ ký được những hợp đồng quan trọng.

Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được thêm cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, người tuổi này sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra, kiếm tiền về đầy túi.

Từ nay đến cuối tháng 4, 3 con giáp vượng quý nhân, tiền về đầy túi, giàu sang phú quý, cơ may trong tầm tay, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Dậu thường nói ít, làm nhiều. Họ được biết đến với tính cách cứng rắn, kiên cường. Tuy vậy, trong một số trường hợp, họ tỏ ra nóng nảy. Trong công việc, con giáp tuổi Dậu kiên trì, bền bỉ và có trách nhiệm. Họ cần cù lại tỉ mỉ nên làm gì cũng suôn sẻ.

Người tuổi Dậu được dự đoán có quý nhân phù trợ. Cùng với nỗ lực của bản thân, con giáp này không chỉ có được may mắn mà còn có cuộc sống phú quý, đủ đầy, đặt nền móng cho tương lai.

Trong thời gian tới đây, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực toàn tâm, toàn ý cho công việc. Sự nghiệp của họ hết sức hanh thông, thuận lợi. Họ làm đâu gặt đấy, vạn sự đều như ý.

Từ nay đến cuối tháng 4, 3 con giáp vượng quý nhân, tiền về đầy túi, giàu sang phú quý, cơ may trong tầm tay, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân hậu và độ lượng. Thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ mà không toan tính, nề hà. Cũng vì như vậy mà con giáp này thường được quý nhân giúp đỡ, hậu vận hưởng nhiều phúc lộc.

Những người sinh năm Hợi sẽ có nhiều cơ hội làm ăn phát tài. Trong công việc, con đường thăng tiến của họ cũng ngày càng rộng mở. Nếu nắm bắt cơ hội đến với mình, con giáp này kiếm tiền nhiều như nước, cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhiều đối tác làm ăn sẽ tìm đến và ngỏ ý hợp tác với con giáp này. Người tuổi Hợi nỗ lực không ngừng sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ nay đến đầu tháng 5, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, giàu có đổi đời, vận may gõ cửa liên tục, bắt thang đến thành công, cuộc đời êm ấm

Từ nay đến đầu tháng 5, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, giàu có đổi đời, vận may gõ cửa liên tục, bắt thang đến thành công, cuộc đời êm ấm

Trước khi làm việc gì, họ thường tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Con giáp này trung thực, đáng tin cậy, nói được, làm được.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 41 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 47 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 48 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 56 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 56 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 59 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy