Từ nay đến cuối tháng 4, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, Thần Tài ban phát của cải, vàng bạc chất đầy nhà, danh lợi đạt thành, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 16:22

Người tuổi này có tài vận khởi sắc, nhiều tin vui gõ cửa. Họ được Thần Tài ban phát của cải nên có vàng ngọc chất đầy nhà.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tốt bụng, ngay thẳng và cởi mở. Họ đối xử với mọi người chân thành. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ. Đôi khi, họ cũng bị người khác lợi dụng.

Người tuổi Sửu thích dĩ hòa vi quý, họ không thích đua chen, cạnh tranh với những người khác. Người tuổi này thích sống an yên, không màng danh lợi nhưng họ lại có duyên với tiền bạc.

Người tuổi Sửu có tài vận khởi sắc, nhiều tin vui gõ cửa. Họ được Thần Tài ban phát của cải nên có vàng ngọc chất đầy nhà. Người tuổi này có sự nghiệp hanh thông, công việc của họ có nhiều bước tiến lớn.

Nếu làm kinh doanh, họ nhận được thêm lời mời hợp tác, có cả lợi lẫn danh. Nếu có ý định chuyển việc, họ nhận được nhiều lời mời hấp dẫn, nên cân nhắc kỹ. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì mùa vụ bội thu, sản phẩm bán được giá.

Từ nay đến cuối tháng 4, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, Thần Tài ban phát của cải, vàng bạc chất đầy nhà, danh lợi đạt thành, thành công trải thảm hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là con giáp nhanh nhẹn và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Trong kinh doanh, họ đặc biệt nhạy bén và có thể đưa ra những quyết định phù hợp. Mặc dù gần đây, người tuổi Tỵ làm ăn không gặp thời. Tuy nhiên, con giáp này không vì thế mà nản lòng, nhụt chí.

Họ được sao may mắn Hồng Tử và Kim Tinh chiếu mệnh, thoát khỏi vận xui, gặp nhiều điều may trong công việc. Người tuổi này dễ nhận được thêm dự án, công việc giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều hợp đồng, nhận khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh.

Người tuổi Tỵ cũng có vận đào hoa vượng. Những ai muốn thoát khỏi cảnh độc thân, muốn có được tình yêu đích thực thì nên tìm kiếm cơ hội để thể hiện bản thân và cho người khác biết bạn là người như thế nào.

Từ nay đến cuối tháng 4, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, Thần Tài ban phát của cải, vàng bạc chất đầy nhà, danh lợi đạt thành, thành công trải thảm hồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, họ thể hiện rõ tài năng, tham vọng, không chịu an phận thủ thường. Người tuổi ngựa chịu ảnh hưởng của sao Niên Vận và Hỏa Tinh nên trong nhà có chuyện xui xẻo, tài vận không được như ý.

Trong công việc, dù họ có cố gắng cũng không được ghi nhận. Vui mừng khôn xiết, người tuổi Ngọ có sao tốt chiếu mệnh, họ nhận được những cơ hội tốt trong công việc. Biết nắm bắt các cơ hội, con giáp này phát tài nhanh chóng, cầu được ước thấy.

Mặt khác, người tuổi Ngọ cũng nhận được nhiều cơ may. Rất có thể, người làm công ăn lương sẽ được thăng chức. Người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Người tuổi Ngọ biết học tập từ những thất bại, vấp ngã sẽ ngày một trưởng thành và vững vàng trong công việc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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Những dự định của họ phần nhiều sẽ trở thành hiện thực. Con giáp tuổi này có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển trong công việc.

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