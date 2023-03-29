Từ nay đến cuối tháng 3, 3 con giáp khởi sự thành công, làm ăn khấm khá, tiền vô bạc tỷ, vận may tăng cường, sung túc ấm no

Tâm linh - Tử vi 29/03/2023 20:10

Nếu làm kinh doanh thì làm ăn gặp thời, gặp thế hơn thời gian trước. Doanh thu tăng lên khiến tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thật thà, chân thành, có sao nói vậy. Họ thích một cuộc sống đơn giản và không thích xa hoa, lãng phí. Đôi khi, do quá chần chừ, tính toán, người tuổi này bỏ lỡ cơ hội tiến thân. Con giáp tuổi Tuất quá thật thà nên đôi khi làm mất lòng người khác. Những người này cần cẩn trọng hơn trong khi giao tiếp.

Thời gian gần đây, người tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn trong công việc, thu nhập bị ảnh hưởng. Không những thế, họ cũng gặp những chuyện không vui làm hao tài, tốn của. Vận trình của con giáp tuổi Tuất dần khởi sắc.

Người tuổi này sẽ bắt đầu một công việc mới. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Tuất chốt được nhiều đơn hàng, nguồn thu tăng lên nhiều. Người làm công ăn lương cũng sẽ được cấp trên trọng dụng, được bổ nhiệm làm việc ở một vị trí mới.

Từ nay đến cuối tháng 3, 3 con giáp khởi sự thành công, làm ăn khấm khá, tiền vô bạc tỷ, vận may tăng cường, sung túc ấm no - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần gan dạ, dũng cảm, ham thích cạnh tranh và khá khó lường. Họ hợp làm chủ hơn là làm thuê. Con giáp này nhạy cảm, quyến rũ nhưng cũng hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác.

Con giáp tuổi Dần có sự nghiệp ổn định. Vận trình của họ khởi sắc từng ngày. Người tuổi Dần cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để nắm bắt những cơ hội xung quanh. Nếu đã cảm thấy không còn phù hợp với công việc hiện tại, con giáp này cần mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức ở lĩnh vực mới.

Mặc dù, họ có thể gặp một số thói quen trong giai đoạn đầu nhưng sau khi làm quen, họ sẽ đạt được thành công vượt bậc. Người tuổi Dần nếu làm kinh doanh thì làm ăn gặp thời, gặp thế hơn thời gian trước. Doanh thu tăng lên khiến tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

Từ nay đến cuối tháng 3, 3 con giáp khởi sự thành công, làm ăn khấm khá, tiền vô bạc tỷ, vận may tăng cường, sung túc ấm no - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Mão đa phần đều dịu dàng, bao dung và nhân hậu. Họ rất thương người và sẵn lòng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Trong công việc, con giáp này thông minh, sáng tạo và có con mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi Mão có lợi thế trong đầu tư kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan đến nghiên cứu, sáng tạo.

Con giáp tuổi Mão có tài lộc vượng, gặt hái được nhiều thành công. Trong tháng này, hướng Tây Bắc sẽ mang đến may mắn cho người tuổi này. Con giáp này có cơ hội thể hiện bản thân, đạt thành tích cao và nhận được khoản thưởng lớn.

Người tuổi này nếu làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, có cơ may chốt được đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, hứa hẹn vụ mua bội thu. Con giáp tuổi Mão cũng gặp một chút khó khăn nhưng được quý nhân phù trợ nên có thể biến nguy thành an.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 3, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, làm đâu thắng đấy, vạn sự như ý, tương lai xán lạn

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 3, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, làm đâu thắng đấy, vạn sự như ý, tương lai xán lạn

Trong thời gian tới đây, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực toàn tâm, toàn ý cho công việc. Sự nghiệp của họ hết sức hanh thông, thuận lợi. Họ làm đâu gặt đấy, vạn sự đều như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 0 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày