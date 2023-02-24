Từ nay đến cuối tháng 2, 3 con giáp kinh doanh phát đạt, thu hái bộn tiền, giàu có vang danh, vận may gấp bội

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 09:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công nhé!

 Từ nay đến cuối tháng 2, 3 con giáp kinh doanh phát đạt, thu hái bộn tiền, giàu có vang danh, vận may gấp bội - Ảnh 1

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đa phần thường mang tính cách điềm đạm, ấm áp. Họ thích hợp với công việc kinh doanh - công việc cần một cái đầu lạnh. Ngoài ra, con giáp này còn được coi là thiên tài ngôn ngữ với tài hùng biện nhạy bén. Họ có khả năng lãnh đạo đội nhóm và thuyết phục người khác. Cũng bởi vậy mà người tuổi Mùi có thể thành công trong cuộc sống.

Con giáp tuổi Mùi được Thần Tài ban phát của cải. Sự nghiệp của họ từng bước thăng hoa, thịnh vượng. Cuộc sống của con giáp này càng được cải thiện. Những người làm kinh doanh được dự báo có lộc về đầu tư, quản lý tài chính.

Những người làm công ăn lương sẽ tự tin hơn trong công việc và hòa đồng hơn với đồng nghiệp. Nỗ lực và nghiêm túc trong công việc, con giáp này tăng thêm được thu nhập. Cuộc sống của họ ngày một tốt đẹp hơn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thuộc tuýp người độc lập, tự chủ. Họ cũng dũng cảm đương đầu với các thử thách để đạt được những thành công. Con giáp này rất nhạy bén, luôn nỗ lực để nắm bắt cơ hội phù hợp với mình. Một nét nổi bật khác của người tuổi Ngọ là giỏi giao tiếp, có óc thẩm mỹ cao, năng động và tự tin.

Nhược điểm của người tuổi Ngọ là họ khá tham công tiếc việc. Họ hay ôm đồm công việc khiến bản thân bị quá tải. Con giáp tuổi Ngọ gặp may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp. Những ý tưởng trong công việc của họ đã được phê duyệt và được áp dụng và thực tế.

Khi đã quyết định làm việc gì, con giáp này không nên quan tâm đến những lời bàn ra, tán vào. Miễn là nhiệt huyết trong lòng họ không thay đổi, họ sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi. Người tuổi này làm kinh doanh cũng hái ra tài lộc, thu hái bộn tiền.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là người khôn ngoan, mưu trí. Họ có khả năng kiếm tiền cũng như quản lý tiền bạc rất tốt. Con giáp này làm việc gì cũng trật tự, có tính toán rõ ràng. Là người giỏi giang, nhiệt huyết với công việc, người tuổi này dần được cấp trên coi trọng ở nơi làm việc.

Con giáp tuổi Tỵ nhận cơ hội mới trong sự nghiệp. Đó có thể là một lời mời làm việc hoặc một nghề tay trái. Nếu họ thực sự nắm bắt được bạn thực sự nắm bắt cơ hội này thì cuộc sống tương lai của họ ngày một sung túc, thịnh vượng.

Con giáp này cần tập trung hơn nữa để đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp. Những người làm kinh doanh nên lắng nghe yêu cầu của sếp và khách hàng, cố gắng theo kịp nhịp điệu của đối phương, theo cách này, làm việc gì sẽ thuận lợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ nay đến đầu tháng 3, 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh, lộc lá tươi tốt, tiền vô ào ào, tương lai xán lạn

Từ nay đến đầu tháng 3, 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh, lộc lá tươi tốt, tiền vô ào ào, tương lai xán lạn

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 18 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 20 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 27 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 28 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 49 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số