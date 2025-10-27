Từ nay đến cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp lật ngược tình thế, rút sạch túi Thần Tài, tiền bạc - của cải tăng gấp bội, Phú Quý vô song

Từ nay đến cuối tháng 10 dương lịch, Chính Tài hỗ trợ giúp tuổi Ngọ có tinh thần làm việc, quan tâm đến công việc hiện tại hơn. Tuần tới sẽ có nhiều chờ đón bạn nên hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ của bản thân, trời sẽ không phụ lòng những người biết cố gắng và có trách nhiệm với công việc.

Tiền bạc thì không phải lo nghĩ nhiều, cứ chăm chỉ làm việc thì khắc sẽ được ơn trên phù hộ độ trì, không chừng thời gian tới còn có thưởng đậm. Bạn nào đang xin việc sẽ nhận được công việc có mức lương tốt, chế độ đãi ngộ tuyệt vời.

Con giáp tuổi Mão

Từ nay đến cuối tháng 10 dương lịch, Tam Hội giúp đỡ Mão giữ được tiền của. Bạn tỉnh táo và biết cách thương lượng trong mọi giao dịch để tiết kiệm được tiền. Nhiều người sẽ thu được tiền nhờ các mối làm ăn trước đó, khéo miệng một chút lại nhàn hạ hơn kẻ thẳng tính.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm khởi sắc, mọi hiểu lầm được giải tỏa, cả hai ngày càng gắn bó khăng khít với nhau hơn. Bạn hiền lành, không thích gây sự với người khác, chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn nên cũng cực kỳ may mắn có được thêm nhiều người bạn tốt.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ nay đến cuối tháng 10 dương lịch, nhờ Tam Hội cục trợ vận Tỵ làm ăn rất tốt, công việc sẽ diễn ra suôn sẻ như chơi cầu trượt. Cứ làm bất cứ điều gì bạn nghĩ tới bởi bạn sẽ tạo ra điều bất ngờ cho chính mình. Chính tài soi sáng, bạn thông minh nhanh trí, con giáp biết tiết kiệm này rất chỉn chu trong vấn đề tiền nong, đâu ra đó, tiền tình minh bạch phân minh, tuyệt đối không để cho kẻ gian có cơ hội lợi dụng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Những người độc thân có thể gặp được người bạn đời lý tưởng của mình tại các bữa tiệc. Buổi tối, bạn sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động giải trí và thư giãn cùng bạn bè, người thân trong gia đình, nhận tin vui từ con cháu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!