Từ nay đến cuối năm 2023: 3 con giáp thăng tiến ầm ầm, gánh lộc về nhà, bỗng dưng phát tài trong phút chốc, hưởng cuộc sống mới sung túc

Người tuổi Ngọ rộng lượng và hào phóng. Họ làm việc gì cũng có tầm nhìn đặc biệt, nắm bắt được những mặt tích cực, làm động lực để phát triển.

Họ là những người tương đối chủ động nên năng lực học tập cũng khá mạnh mẽ. Sự phát triển sự nghiệp vào cuối năm nay sẽ từ từ cải thiện cuộc sống của họ, nâng cao thu nhập và giúp con giáp này ra nhập hàng ngũ của nhóm thu nhập cao.

Từ giờ tớt Tết 2024, con giáp tuổi Ngọ có nhiều cơ hội phát triển hơn, họ có thể phát huy hết thế mạnh của mình nên tốc độ phát triển chưa bao giờ bị tụt lại phía sau.

Người làm kinh doanh được dự báo sẽ bán được nhiều hàng hóa, ký được nhiều hợp đồng. Dù thời gian gần đây, họ gặp nhiều khó khăn nhưng đến sau tháng 6, cuộc sống của con giáp này sẽ may mắn, đủ đầy.

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Tuổi Sửu

Tài lộc của tuổi Sửu từ nay đến cuối 2023 không tệ, có sao may mắn đường tài lộc chiếu rọi. Nếu như có lòng nhân từ và làm ăn chính trực, khả năng cao bạn sẽ có được món lợi mới.

Đối với nhân viên văn phòng tuổi Sửu, làm việc chăm chỉ trong năm 2023 cũng sẽ mang lại những lợi ích nhất định, đầu tư thì cũng có thể thử nhưng phải hiểu biết, phải có chủ ý, đừng quá tham lam, nếu không dễ gặp phải lừa đảo.

Đối với tuổi Sửu đang kinh doanh, năm 2024 thuận lợi hơn, nên làm những việc hợp pháp, không thích hợp đầu cơ, không thích hợp theo đuổi dự án sinh lời cao, không thích hợp tham gia đầu tư mạo hiểm, nếu năng làm thiện nguyện, tăng phúc lợi công cộng thì càng có lợi, có thể tránh tai họa.

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Tuổi Dậu

Bước sang 2024, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Tài vận khá hanh thông. Có tài tinh cao chiếu nên thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra.

Cát khí cũng giúp vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Vợ chồng đôi khi có thể mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Đào hoa của người độc thân tăng mạnh. Nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý.

Về phương diện sức khỏe, không có vấn đề gì đáng lo, bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại đề phòng tai nạn, té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra để tăng cường sức khỏe bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.