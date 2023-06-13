Từ nay đến đầu tháng 5 Âm lịch: 3 con giáp đào trúng kho báu khủng, cuộc đời bước sang trang mới, tiền chất như núi

Nếu như trong thời gian trước đây, người tuổi Mão gặp phải nhiều sóng gió, khổ sợ để tìm kiếm thời cơ bứt phá của bản thân. Khi bước sang ngày 18/5, vận trình của người tuổi Mão sẽ diễn biến theo một chiều hướng tốt đẹp hơn hẳn.

Căn cứ vào thời điểm này, bạn sẽ cảm nhận sự may mắn rõ rệt. Trong thời điểm này, bạn được quý nhân giúp đỡ nên công việc, cuộc sống đều thuận buồm xuôi gió, tài lộc mỗi ngày một tăng.

Tử vi từ ngày hôm nay đến những ngày đầu tháng 5 Âm lịch, nhận thấy đây là thời điểm tài vận của tuổi Mão có sư thay đổi, tăng tiến một cách chóng mặt. Điều này giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi tạm thời không cần vật lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền nữa.

Cần lưu ý, tuy là thời điểm may mắn nhưng chủ yếu dành cho người làm công ăn lương, còn với những người làm kinh doanh buôn bán vẫn cần phải chờ thời cơ phát tài phát lộc ở thời điểm khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ ngày hôm nay đến những ngày đầu tháng 5 Âm lịch là thời điểm may mắn với người tuổi Thìn, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc người làm nghề tự do lại có nhiều cơ hội phát triển hứa hẹn đặt ra trước mắt.

Chính Tài và Thực Thần chính là dấu hiệu minh chứng cho điều đó. Bản mệnh có thể thu được một khoản lợi nhuận hoặc tiền lương đến từ những mối làm ăn, hợp tác từ trước đó. Điều này đem lại động lực lớn lao cho bạn.

Trong chuyện tình cảm, nhờ có Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng khá tốt đẹp vào thời điểm này, đặc biệt là với nữ mệnh.

Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn.

Tình cảm của người đã có đôi có cặp dù đôi khi vẫn có những quãng trầm nhưng về cơ bản là ổn định. Bạn hiểu rằng dù giận nhau đến đâu, hai người cũng vẫn phải quan tâm đến nhau, chiến tranh lạnh chỉ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong danh sách 3 con giáp vượng vận tài lộc, có duyên với tiền bạc từ ngày hôm nay đến những ngày đầu tháng 5 Âm lịch, không thể nào không nhắc tới người tuổi Hợi. Họ thuộc tuýp người khổ trước sướng sau, mạnh mẽ vững gan bền chí và không bao giờ ngại khó ngại khổ.

Hợi có được ưu điểm hơn người là giác quan thứ 6 mẫn tiệp, mau lẹ. Bởi thế mà đứng trước bất cứ dự án, nguồn vốn nào, họ cũng đều nhanh chóng lên kế hoạch và triển khai thực hiện thành công tốt đẹp. Tài chính của họ còn khá vượng chính nhờ vào những mối quan hệ tốt lành với bạn bè, bằng hữu và đối tác.

Các con giáp tuổi Hợi luôn chính trực công minh và đôi xử công bằng, nhiệt tình giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn mà không đòi hỏi được báo đáp đền ơn. Vì lẽ đó mà trong thời điểm này, những cá nhân được người tuổi Hợi “cứu viện” trong cảnh khốn khó đều một lòng giúp đỡ và chỉ đường cho thần may mắn tới gõ cửa nhà con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.