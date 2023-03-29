Từ nay đến đầu tháng 4, 3 con giáp nắm trọn cơ may, tiền vô bạc tỷ, vạn sự khởi sắc, sống không lo nghĩ, cuộc đời dư dả

Tâm linh - Tử vi 29/03/2023 21:19

Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành công, tiền bạc thu về ngày càng nhiều.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính tình thẳng thắn, trung thực, có sao nói vậy. Họ sống chân thành với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ nếu thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này còn được biết đến bởi sự kiên trì, không vì khó khăn mà nản lòng, nhụt chí.

Con giáp tuổi Tuất sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi này có tầm nhìn xa và thường có thể phát hiện ra những cơ hội kinh doanh mà những người khác trong nhìn ra.

Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành công, tiền bạc thu về ngày càng nhiều. Người tuổi Tuất hãy nhớ rằng cơ hội đi liền với thách thức. Giữ tinh thần và cẩn trọng trong công việc, họ sẽ thu về những thành quả như mong đợi.

Từ nay đến đầu tháng 4, 3 con giáp nắm trọn cơ may, tiền vô bạc tỷ, vạn sự khởi sắc, sống không lo nghĩ, cuộc đời dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhân hậu, bao dung nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, họ cũng là người nhanh nhẹn, mưu trí, có con mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực công việc.

Cánh cửa giàu sang sẽ rộng mở với con giáp tuổi Mão. Con giáp này gặp được quý nhân, được trao cơ hội thể hiện khả năng. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, họ có thể kiếm được tiền.

Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, vạn sự khởi sắc. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, nông sản bán được giá cao. Con giáp này làm ăn phát tài, tiền bạc chảy ào ào vào túi, cuộc sống dần sung túc.

Từ nay đến đầu tháng 4, 3 con giáp nắm trọn cơ may, tiền vô bạc tỷ, vạn sự khởi sắc, sống không lo nghĩ, cuộc đời dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường mạnh mẽ, táo bạo, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm là họ khá bảo thủ, cứng nhắc. Người tuổi này cũng quá cầu toàn và luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân và người khác. Con giáp này cũng nhạy cảm và hay nghi ngờ.

Người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, họ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, con giáp tuổi Dần làm công việc liên quan đến kinh doanh có thể ký hợp đồng, mua- bán đều thuận lợi.

Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì sẽ đạt được những thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, tạo điều kiện trong công việc. Nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 3, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, làm đâu thắng đấy, vạn sự như ý, tương lai xán lạn

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 3, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, làm đâu thắng đấy, vạn sự như ý, tương lai xán lạn

Trong thời gian tới đây, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực toàn tâm, toàn ý cho công việc. Sự nghiệp của họ hết sức hanh thông, thuận lợi. Họ làm đâu gặt đấy, vạn sự đều như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 0 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày