Từ nay đến 1/8 dương: Top 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, ăn trọn tài lộc, hưởng hết phú quý của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 23/07/2023 00:30

Từ nay đến 1/8 dương lịch, 3 con giáp này sẽ bước sang một giai đoạn mới với nhiều khởi sắc.

Tuổi Thân 

Từ nay đến 1/8 dương lịch, tuổi Thân liều lĩnh với những ý tưởng táo bạo của mình. Con giáp này cũng có cơ hội thăng tiến rõ ràng hoặc phần thưởng xứng đáng với đóng góp của mình.

Tuy nhiên chuyện tình cảm của bản mệnh có thể phát sinh hiểu lầm. Mặt khác, con giáp này cần chú ý chăm sóc sức khỏe chu đáo hơn nếu không sức khỏe dần dần xuống dốc, đến lúc lại phải cấp tốc phục hồi.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt, tạo tác mọi việc đều tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử đỗ đạt cao. Bản mệnh nên lưu ý để bố trí công việc cho được thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Từ nay đến 1/8 dương: Top 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, ăn trọn tài lộc, hưởng hết phú quý của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Từ nay đến 1/8 dương lịch, người tuổi Mùi được sống trong cảm giác hạnh phúc thực sự trong ngày Tam hợp ghé thăm. Không những thế, bạn còn được người ấy chăm sóc, quan tâm từng chút một, nhờ thế mà sự gắn kết ngày càng gia tăng.

Người tuổi Mùi nên tin tưởng vào giác quan của mình trong ngày Thiên Ấn xuất hiện. Đó mới là chỉ dẫn đúng và cần thiết mà bạn cần lúc này khi có ai đó đánh lừa bạn bằng những thông tin ngon ngọt, có vẻ hữu ích.

Thủy - Thổ xung khắc nhắc nhở bạn nên thận trọng hơn về khía cạnh đồ ăn vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của bạn đấy. Nên hạn chế ăn đồ lạ vì nó có thể gây dị ứng cho bạn đấy.

Từ nay đến 1/8 dương: Top 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, ăn trọn tài lộc, hưởng hết phú quý của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi nói rằng từ giờ đến 1/8, vận trình của người tuổi Mão trở nên thuận lợi hơn nhiều so với giai đoạn trước. Bản mệnh nhận được phúc lộc trời ban, có thể đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng, đồng nghiệp nể trọng.

Trong giai đoạn này, người làm công ăn lương chốt được nhiều đơn hàng và thu về khoản lợi nhuận lớn. Bản mệnh làm việc có tâm nên được mọi người tin tưởng. Tuổi Mão có thể thu được tiền bạc đầy ví. Bản mệnh chỉ cần tận dụng triệt để những cơ hội xuất hiện trong giai đoạn này có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Từ nay đến 1/8 dương: Top 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, ăn trọn tài lộc, hưởng hết phú quý của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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