Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp bất ngờ đạp trúng hố KIM CƯƠNG, liên tục gặt hát nhiều 'quả ngọt', tài lộc leo thang không ngừng

Tâm linh - Tử vi 17/09/2023 10:20

Cùng xem qua danh sách 3 con giáp may mắn từ nay đến Tết Trung thu là ai nhé!

Tuổi Sửu

Thần tài xuất hiện từ nay đến Tết Trung thu giúp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền. Thu nhập của bản mệnh tăng tiến khá rõ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên hết sức tập trung cho công việc thì mới thật sự vượng phát.

Sửu trúng mánh lớn và thu về một khoản "khổng lồ" nên bản mệnh sẽ sớm an nhàn hưởng thành quả xứng đáng. Trong tình cảm, nhờ cát tinh chủ đào hoa soi chiếu, người độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình ở những lúc không ngờ tới nhất.

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp bất ngờ đạp trúng hố KIM CƯƠNG, liên tục gặt hát nhiều 'quả ngọt', tài lộc leo thang không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ nay đến Tết Trung thu có thể là khoảng thời gian hoàng kim đối với tuổi Tỵ. Bản mệnh nắm bắt được nhiều thứ, trong đó công việc và tài chính được kiểm soát chặt chẽ. Thế nên bằng tất cả cố gắng, Tỵ sẽ lấy lại tất cả hào quang đánh mất trong thời gian qua.

Trong thời gian này, Tỵ sẽ gặp nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan lộc bất ngờ thịnh vượng giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế. Hãy tận dụng để phát huy ưu điểm đúng thời điểm, cộng thêm được quý nhân chiếu cố, tạo cơ hội gia tăng thu nhập khổng lồ, cuộc sống càng trở nên sung túc.

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp bất ngờ đạp trúng hố KIM CƯƠNG, liên tục gặt hát nhiều 'quả ngọt', tài lộc leo thang không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian qua là thử thách với người tuổi Hợi nhưng cũng đừng quá lo lắng vì từ nay đến Tết Trung thu, quý nhân sẽ kề bên nâng đỡ sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ những rối ren, phiền phức. Hợi chỉ cần cố gắng hết sức, không chịu đầu hàng ắt sớm đạt được mục tiêu đề ra.

Tiền bạc trong thời gian này rủng rỉnh bởi Thần tài đã che chở cho cả vận trình. Ở thời điểm này, các cặp đang yêu có nhiều cơ hội để quan tâm đến nhau. Đối với người độc thân, tuổi Hợi nên mở rộng vòng tròn kết nối để tìm kiếm niềm vui, cũng như tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp bất ngờ đạp trúng hố KIM CƯƠNG, liên tục gặt hát nhiều 'quả ngọt', tài lộc leo thang không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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