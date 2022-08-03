Từ nay đến rằm Tháng 7 âm lịch: 3 con giáp gặp vận xui, hao tài, tốn sức khỏe có trốn cũng không được

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 11:44

3 con giáp gặp vận đen nửa cuối năm nay không, để phòng tránh nhé.

Tuổi Tuất

Đây là một tháng không mấy thuận lợi cho tuổi Tuất. Nửa đầu tháng mọi chuyện với tuổi Tuất sẽ diễn ra rối tung không giống như những gì đã lên kế hoạch. Công việc gặp nhiều khó khăn, liên tiếp thất bại trong các mối làm ăn, nên hao hụt tài chính khá nhiều. Tiền bạc khiến tuổi Tuất khá đau đầu.

Chuyện tình cảm cũng không được theo ý mình, nên tâm trạng tuổi Tuất dễ thay đổi, hay cáu gắt, buồn bực, dẫn đến việc nảy sinh các mâu thuẫnkhông đáng có với đồng nghiệp và những người xung quanh. Người sinh vào mùa xuân còn có ít trắc trở hơn những người sinh vào những mùa khác.

Mọi thứ công việc, tiền bạc, chuyện tình cảm không như ý muốn đều kéo đến khiến tuổi Tuất vô cùng mệt mỏi. Điều quan trọng là tuổi Tuất nên tỉnh táo, sáng suốt để giải quyết từng vấn đề một.

Từ nay đến rằm Tháng 7 âm lịch: 3 con giáp gặp vận xui, hao tài, tốn sức khỏe có trốn cũng không được - Ảnh 1
 Nửa đầu tháng mọi chuyện với tuổi Tuất sẽ diễn ra rối tung không giống như những gì đã lên kế hoạch. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đầu năm công việc có vẻ cũng khá khẩm, thu nhập tốt nhưng tháng 7 âm lịch tự nhiên xuất hiện vài kẻ tiểu nhân ngáng đường, làm sự nghiệp của bạn đi xuống. Tiền tài của bạn sẽ bị hao hụt đáng kể. kẻ tiểu nhân sẽ khiến bạn bị mất tín nhiệm trong lòng cấp trên.

Từ nay đến rằm Tháng 7 âm lịch, tuổi Tuất sẽ vướng nhiều bệnh tật, khiến sức khỏe bị hao kiệt khá nhiều và tiêu tốn không ít tiền của. Biết được điều này, bạn hãy chuẩn bị kĩ lưỡng cho mình tâm lý và tài chính cũng như sự chỉn chu hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân mình nhé.

Tuổi Dậu

Từ nay đến rằm Tháng 7 âm lịch, tuổi Dậu gặp hạn tiểu nhân quấy phá, cần nâng cao cảnh giác, thậm chí đề phòng ngay cả những người bạn thân của mình. Sẽ có người đợi bạn sơ hở đâm sau lưng của bạn. Qua giai đoạn này bạn sẽ có cái nhìn tinh tường hơn về các mối quan hệ, về con người ai tốt, ai xấu.

Sắp tới công việc của bạn sẽ gặp những trở ngại, vì vậy đòi hỏi tuổi Dậu cần phải thể hiện bản lĩnh của mình vững vàng thì mới có thể vượt qua được. Chỉ có sự chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực hết sức mới giúp bạn thành công trong năm nay.

Đây là giai đoạn không may mắn về tài chính nên tuổi Dậu cần có kế hoạch chi tiêu hợp lí, càng tiết kiệm càng tốt.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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