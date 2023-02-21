Từ nay đến Rằm tháng 2, những con giáp thoát kiếp 'CHÁY TÚI', liên tiếp nhận lộc siêu to trời ban, công danh phất lên như cá gặp nước

Tử vi 12 con giáp dự đoán, từ nay đến Rằm tháng 2, 3 con giáp này sẽ gặp thiên thời, địa lợi, thoát kiếp 'cháy túi', tiền bạc rủng rỉnh, công việc hanh thông.

Tuổi Sửu Từ nay đến Rằm tháng 2, tuổi Sửu sẽ mở cửa chào đón Thần Tài đến bên mình khi mà tài lộc không ngừng đổ về túi của con giáp này. Chẳng những là 1 nguồn thu đâu mà còn là nhiều nguồn thu cơ nhé, chắc hẳn những chú Trâu sẽ khiến mọi người phải ganh tị lắm đó. Bản mệnh đều khá bận rộn với việc kiếm và đếm tiền không ngừng nghỉ. Có thể nói số tiền con giáp này kiếm được từ thời gian này sẽ bù đắp lại những nỗ lực hết mình của Sửu trong suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Những chú Hổ khá khéo léo trong chuyện làm ăn buôn bán nên khoảng thời gian tới bạn dễ bội thu tiền bạc lắm đó. Những người cầm tinh con giáp này có thể dành thêm thời gian để đầu tư vào việc làm ăn kinh doanh của mình.



Tử vi 12 con giáp dự đoán, từ nay đến Rằm tháng 2 sẽ là thời điểm mà chuyện buôn bán của tuổi Dần đạt đến cực điểm, bạn sẽ bán hàng “mát tay” lắm đó. Cứ nghĩ rằng chỉ buôn bán túc tắc làm thú vui thôi nhưng không ngờ có duyên bán hàng khiến bạn luôn lâm vào tình trạng “cháy hàng”. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Từ nay đến Rằm tháng 2, tuổi Dậu tiền bạc dồi dào như nước, ra ngõ không thôi cũng bắt được tiền cũng nên. Bản mệnh cũng sẽ đều có 1 khoản tiền tự chảy thẳng vào túi, có khi ngồi yên cũng có ngồi mang lộc đến nhà.

Con giáp này chẳng những làm tốt công việc chính của mình mà còn rất khéo léo sắp xếp thời gian để co kéo thêm công việc phụ nữa cơ. Ban đầu bạn cũng chỉ nghĩ làm thêm cho vui, cho khỏi bị “lụt nghề” thôi nhưng không ngờ càng làm càng ham, bởi càng làm thì tài lộc lại về càng nhiều. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang thứ Sáu ngày 10/2/2023, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió Tử vi có nói, sang thứ Sáu ngày 10/2/2023, TOP 3 con giáp may mắn có số giàu sang, vận trình vượng phát. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

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