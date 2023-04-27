Từ nay đến ngày lễ 1/5: Tài lộc 'bám chặt không thôi', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 05:41

Vận may của 3 con giáp này sẽ ập đến từ nay đến ngày lễ 1/5, công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng.

Tuổi Dần

Vận trình của người tuổi Dần chuyển biến theo hướng tích cực từ nay đến ngày lễ 1/5. Đặc biệt, đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được tăng lương.

Quý nhân của bạn ở thời điểm này có thể là nam mệnh có tầm ảnh hưởng. Dưới sự che chở của đối phương, bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu và không còn lo sợ trước những chông gai nữa. Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này sẽ có cơ hội để kiếm tiền, nâng cao thu nhập.

Từ nay đến ngày lễ 1/5: Tài lộc 'bám chặt không thôi', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp tuổi Thân sẽ được Thần Tài gõ cửa từ nay đến ngày lễ 1/5 nên càng thêm phúc thêm phần. Nhờ thế, tài chính của bạn được cải thiện, thoải mái tiêu pha mà không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Đồng thời, bạn sẽ được thần tài rót lộc, cứ vơi lại đầy. Bạn sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, sung túc an nhàn. Bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Trong thời gian này, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình.

Từ nay đến ngày lễ 1/5: Tài lộc 'bám chặt không thôi', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi được cát tinh che chở nên công việc diễn ra rất thuận lợi từ nay đến ngày lễ 1/5. Bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hiệu quả mà không tốn quá nhiều công sức cũng như thời gian. Nhờ vậy mà tiền bạc chảy về túi thuận lợi hơn cả dự tính. 

Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày càng chín muồi, thậm chí hai người có thể lên kế hoạch cho việc kết hôn trong thời gian này. Chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân có "vệ tinh" theo đuổi.

Từ nay đến ngày lễ 1/5: Tài lộc 'bám chặt không thôi', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tháng 3 âm lịch: 3 con giáp rước thêm tài lộc, vận mệnh tỏa sáng như kim cương, tin vui tới tấp, lắm phúc nhiều phần

Tử vi tháng 3 âm lịch: 3 con giáp rước thêm tài lộc, vận mệnh tỏa sáng như kim cương, tin vui tới tấp, lắm phúc nhiều phần

Tử vi có nói, trong tháng 3 âm lịch, sự nghiệp của 3 con giáp khá nhiều may mắn nhờ có cát tinh phù hộ , rất có thể sẽ được thăng chức.

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