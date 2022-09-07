Từ nay đến giữa tháng 9: Uống cạn lộc trời, 3 con giáp vượng tài vượng lộc, độc chiếm của cải thiên hạ, an nhàn hưởng hồng phúc tề thiên

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 11:14

Tử vi có nói, từ nay đến giữa tháng 9, 3 con giáp này nhận được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Họ thăng tiến trong công việc, kinh doanh phát tài phát lộc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết với năng lực vượt trội, giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống. Từ giờ đến giữa tháng 9, người tuổi Thìn có tài vận vượng phát, công việc làm ăn có nhiều khởi sắc. Vốn là người chăm chỉ làm việc, tìm tòi, họ đưa ra nhiều sáng kiến có thể áp dụng vào thực tế.

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa cũng bán chạy hơn trước. Họ cũng có cơ hội mở rộng sự nghiệp kinh doanh của mình. Những người tuổi Thìn muốn khởi nghiệp, tách ra làm ăn riêng thì đây cũng là cơ hội tốt để họ biến ước mơ thành hiện thực. Con giáp này chỉ cần làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình thì sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

Từ nay đến giữa tháng 9: Uống cạn lộc trời, 3 con giáp vượng tài vượng lộc, độc chiếm của cải thiên hạ, an nhàn hưởng hồng phúc tề thiên - Ảnh 1
Từ giờ đến giữa tháng 9, người tuổi Thìn có tài vận vượng phát, công việc làm ăn có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất năng động, giàu ý chí vươn lên. Dù sinh ra trong gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, họ cũng không muốn sống một cuộc sống tầm thường. Họ hăng say lao động, năng nổ và luôn tìm ra nhiều cách để kiếm tiền.

Từ giờ đến giữa tháng 9, con giáp tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vượng phát, có nhiều tin mừng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tài lộc cũng không ngừng tăng lên. Con giáp này buôn may bán đắt, có cơ hội mở rộng cơ sở kinh doanh của mình qua những lần gọi vốn.

Từ nay đến giữa tháng 9: Uống cạn lộc trời, 3 con giáp vượng tài vượng lộc, độc chiếm của cải thiên hạ, an nhàn hưởng hồng phúc tề thiên - Ảnh 2
Từ giờ đến giữa tháng 9, con giáp tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vượng phát, có nhiều tin mừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp tuổi Tuất thường không sợ thất bại và biến thất bại thành cơ hội để họ học hỏi kinh nghiệm. Con giáp này biết người biết ta nên dù có thành công cũng luôn giữ thái độ khiêm tốn chứ không khoe khoang.

Tử vi dự đoán, từ giờ đến giữa tháng 9, con giáp tuổi Tuất được quý nhân phù trợ nên có cơ hội phát triển tốt trong sự nghiệp. Đồng thời, họ cũng may mắn gặp được bạn làm ăn uy tín nên công việc tiến triển thuận lợi. Họ giỏi kiếm tiền nhưng cũng giỏi quản lý tài sản, đầu tư tài chính nên tiền trong tay họ sớm sinh lãi, sinh lời. 

Từ nay đến giữa tháng 9: Uống cạn lộc trời, 3 con giáp vượng tài vượng lộc, độc chiếm của cải thiên hạ, an nhàn hưởng hồng phúc tề thiên - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, từ giờ đến giữa tháng 9, con giáp tuổi Tuất được quý nhân phù trợ nên có cơ hội phát triển tốt trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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