Từ nay đến giữa tháng 5, 3 con giáp gánh vàng về nhà, giàu có hết phần thiên hạ, sự nghiệp tiến xa, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 07/05/2023 12:54

Con giáp tuổi này sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ có tầm nhìn xa và thường có thể phát hiện ra những cơ hội kinh doanh mà những người khác trong nhìn ra.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính tình thẳng thắn, trung thực, có sao nói vậy. Họ sống chân thành với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ nếu thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này còn được biết đến bởi sự kiên trì, không vì khó khăn mà nản lòng, nhụt chí.

Con giáp tuổi Tuất sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi này có tầm nhìn xa và thường có thể phát hiện ra những cơ hội kinh doanh mà những người khác trong nhìn ra.

Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành công, tiền bạc thu về ngày càng nhiều. Người tuổi Tuất hãy nhớ rằng cơ hội đi liền với thách thức. Giữ tinh thần và cẩn trọng trong công việc, họ sẽ thu về những thành quả như mong đợi.

Từ nay đến giữa tháng 5, 3 con giáp gánh vàng về nhà, giàu có hết phần thiên hạ, sự nghiệp tiến xa, thành công trải thảm hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhân hậu, bao dung nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, họ cũng là người nhanh nhẹn, mưu trí, có con mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực công việc.

Cánh cửa giàu sang sẽ rộng mở với con giáp tuổi Mão. Con giáp này gặp được quý nhân, được trao cơ hội thể hiện khả năng. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, họ có thể kiếm được tiền.

Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, vạn sự khởi sắc. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, nông sản bán được giá cao. Con giáp này làm ăn phát tài, tiền bạc chảy ào ào vào túi, cuộc sống dần sung túc.

Từ nay đến giữa tháng 5, 3 con giáp gánh vàng về nhà, giàu có hết phần thiên hạ, sự nghiệp tiến xa, thành công trải thảm hồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường mạnh mẽ, táo bạo, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm là họ khá bảo thủ, cứng nhắc. Người tuổi này cũng quá cầu toàn và luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân và người khác. Con giáp này cũng nhạy cảm và hay nghi ngờ.

Người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, họ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, con giáp tuổi Dần làm công việc liên quan đến kinh doanh có thể ký hợp đồng, mua- bán đều thuận lợi.

Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì sẽ đạt được những thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, tạo điều kiện trong công việc. Nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào giữa tháng 5, 3 con giáp đón năng lượng giàu có, may mắn tụ hội, làm ăn phát tài, thành công trải thảm hồng

Trúng số độc đắc vào giữa tháng 5, 3 con giáp đón năng lượng giàu có, may mắn tụ hội, làm ăn phát tài, thành công trải thảm hồng

Con giáp tuổi này có tài lộc dồi dào, ngân khố đầy ắp. Họ liên tiếp nhận được những cơ hội kiếm tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 5 dương lịch

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang