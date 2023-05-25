Từ nay đến giữa tháng 4 âm lịch, 3 con giáp lọt danh sách giàu có, may mắn chiếu mệnh, khắp người dát vàng, vận trình thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 25/05/2023 06:23

Nhiều cơ may trong công việc đến gần với con giáp tuổi này. Mọi việc có xu hướng trở nên thuận lợi hơn.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều thông minh, lanh lợi, chu đáo, tận tâm. Họ mang ý chí cầu tiến, không ngừng vươn lên, sẵn sàng học hỏi và tích cực tìm cơ hội cho riêng mình.

Bên cạnh công việc chính, họ thường tham gia một số hoạt động đầu tư, kinh doanh sau giờ làm việc. Trong lĩnh vực đầu tư dài hạn, con giáp này tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thu được lợi nhuận lớn.

Người tuổi Tý có lộc đầu tư, kinh doanh. Một số người có thể kiếm được nhiều của cải, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Những người làm công ăn lương có cơ hội tăng ca, kiếm thêm thu nhập. Được lộc Thần Tài, con giáp tuổi Tý làm việc gì cũng thành công rực rỡ, ấm no, không còn lo lắng.

Từ nay đến giữa tháng 4 âm lịch, 3 con giáp lọt danh sách giàu có, may mắn chiếu mệnh, khắp người dát vàng, vận trình thăng hạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, hầu hết người tuổi Thân đều thông minh, đa tài, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Họ rất sáng tạo, thường đưa ra những gợi ý hay, được lãnh đạo coi trọng. Không những thế, con giáp này còn dám nghĩ dám làm, dám theo đuổi ước mơ và đam mê, không ngại khó, ngại khổ, cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu.

Những tin vui lần lượt gõ cửa nhà người tuổi Thân. Họ được nhận cả phúc lẫn lộc. Con giáp này không chỉ đạt được những tiến bộ vượt bậc trong công việc mà còn tìm thấy vận may bất ngờ trong cuộc sống.

Nhiều cơ may trong công việc đến gần với con giáp tuổi Thân. Mọi việc có xu hướng trở nên thuận lợi hơn. Người làm kinh doanh có cơ hội chốt được nhiều đơn hàng. Người làm dịch vụ cũng tất bật trong thời điểm này với hy vọng sẽ ấm no, sung túc.

Từ nay đến giữa tháng 4 âm lịch, 3 con giáp lọt danh sách giàu có, may mắn chiếu mệnh, khắp người dát vàng, vận trình thăng hạng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất sống chân thành, ngay thẳng, có sao nói vậy. Họ đôi khi quá thật thà, thẳng thắng, không khéo léo nên làm mất lòng người khác. Người tuổi này đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Điều này thực sự làm ảnh hưởng đến tài vận của họ. Con giáp này có thể đã kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có nhiều việc phải chi đến tiền nên cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu.

Vận may của con giáp tuổi Tuất thay đổi rõ rệt. Được sao tốt chiếu mệnh, công việc của họ diễn ra suôn sẻ. Họ được lộc Trời cho, gặp may mắn bất ngờ trong các thương vụ. Sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới sẽ tìm được cơ hội đầu tư sinh lời lớn, cuối năm nay có thể tậu nhà, đổi xe, tràn ngập niềm vui.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trong vòng 6 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp được sao may mắn chiếu mệnh, giàu có vang danh, sự nghiệp hưng thịnh, thành công trải thảm hồng

Trong vòng 6 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp được sao may mắn chiếu mệnh, giàu có vang danh, sự nghiệp hưng thịnh, thành công trải thảm hồng

Những con giáp tuổi này gặp nhiều may mắn, tài vận tăng cao. Họ ngày càng giàu có, tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 4 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả