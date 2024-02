Từ nay cho đến hết tháng Giêng, 3 giáp phất cả tình lẫn tiền, tăng thu ít chi, bổng lộc tới tấp, số may không kể đâu cho xiết

Con giáp tuổi Mão

Từ nay cho đến hết tháng Giêng, do có sự trợ giúp của tam hội, mọi công việc của tuổi Mão đều tiến triển rất thuận lợi. Thời gian này sẽ vô cùng may mắn của con giáp này, chính vì vậy nếu ấp ủ kế hoạch gì thì bản mệnh nên thực hiện ngay không nên chần chừ, do dự mà bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp.