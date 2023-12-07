Từ nay 7/12 đến 31/12/2023, 3 con giáp tài lộc đổ về ầm ầm, vàng đeo đầy tay, tiền chất chật két, cuộc sống có nhiều khởi sắc

Từ nay 7/12 đến 31/12/2023, tuổi Sửu thêm tự tin để theo đuổi mục tiêu của mình. Mọi kế hoạch của con giáp này đều diễn ra trôi chảy. Dù làm gì cũng thu được thành tựu đáng kể, giữ vững phong độ của mình trong tập thể.

Tuy nhiên, tuổi Sửu lại gặp khó khăn trong vấn đề tình cảm. Các cặp đôi liên tục cãi vã vì nhiều vấn đề, dẫn đến những mâu thuẫn khó có thể xoa dịu được. Cũng vì nguyên nhân này mà khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn hơn.

Với những biểu hiện trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần làm việc hết mình cùng những cống hiến to lớn dành cho công việc, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao. Có lẽ thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức của con giáp này đã ở rất gần rồi, vì thế cần phải nhanh chóng nắm bắt.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là những người có thể kiếm được nhiều khoản tiền hậu hĩnh từ nghề chính của mình. Họ có tầm nhìn sâu rộng, sự nghiệp thành công, tương lai tươi sáng. Cuộc sống của họ đa màu sắc và rất thực tế. Nếu họ ở bên những người sinh ra đã ước định sẵn là bạn đồng hành của nhau, thì cuộc sống rất ổn định và bình yên. Những người tuổi Dậu rất kiên định và đáng tin cậy, chăm chỉ và yêu thích công lý.

Từ nay 7/12 đến 31/12/2023, dù tuổi Dậu có gặp phải vướng mắc trong cuộc sống, cũng đừng quá bận tâm. Năm nay, có thể một vài người sẽ tìm được nửa kia của mình. Người tuổi Dậu cần nắm bắt tốt những cơ hội mang lại vận tài lộc dồi dào trong tương lai gần. Trong công việc có nhiều cơ hội kiếm tiền, vì vậy có thể sẽ liên tiếp đón chào những làn sóng may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ nay 7/12 đến 31/12/2023, người tuổi Dần chọn lối sống lành mạnh, chan hoà với mọi người.

Công việc: Người tuổi Dần rất chú tâm đến những tiểu tiết, quan tâm đặc biệt đến những dự án liên quan đến khoa học quan trọng.

Tình cảm: Tình cảm không có, nhưng bạn nhận được sự mến mộ từ nhiều người.

Tài lộc: Nguồn tài lộc đủ sống, nhưng cần cải thiện mức lương cơ bản.

Sức khoẻ: Bạn đã có sức khoẻ tốt, luôn vận động đúng với thể trạng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.