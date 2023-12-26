Từ nay, 26/12 đến 31/12: 3 con giáp túi tiền nặng ký, công việc vừa ý, gia đạo yên bình, hạnh phúc an nhàn

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 18:05

Từ 26/12 đến 31/12, 3 con giáp sau có vận kim tiền, tài lộc vượng phát, chỉ việc ngồi không hưởng an nhàn phú quý.

Tuổi Tý 

Từ 26/12 đến 31/12, người tuổi Tý được dự đoán kiếm ra khá nhiều tiền. Đây sẽ là một thế mạnh, một niềm tin và cũng là động lực vững chắc cho con giáp này khởi động ngày mới thật vui vẻ. Các bạn hãy tham khảo và trải nghiệm xem có phải điều may mắn như thế sẽ đến với mình không nhé.

Cuộc sống tình cảm viên mãn khiến cho người tuổi Tý cảm thấy khá hài lòng và an tâm. Gia đình là giá trị cốt lõi để một con người có thể mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn chông gai trong cuộc đời mình. Rất may khi mà bạn có được nguồn động lực vững chãi như vậy. Bạn cũng nên dành nhiều thời gian để quan tâm, săn sóc cho người yêu thương của mình nhiều hơn nữa nhé.

Từ nay, 26/12 đến 31/12: 3 con giáp túi tiền nặng ký, công việc vừa ý, gia đạo yên bình, hạnh phúc an nhàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Từ nay, 26/12 đến 31/12: 3 con giáp túi tiền nặng ký, công việc vừa ý, gia đạo yên bình, hạnh phúc an nhàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con rắn thường thông thái, khôn ngoan. Trong cuộc sống, họ luôn nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Họ coi trọng các mối quan hệ cá nhân và biết đối nhân xử thế. Con giáp tuổi này dù có tài giỏi hơn người cũng không kiêu căng, ngạo mạn. Họ biết người biết ta và kiên trì khắc phục điểm yếu của bản thân.

Từ 26/12 đến 31/12, tuổi Tỵ được dự báo có quý nhân phù trợ, vận khí hanh thông. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh ắt sẽ sinh lời, tiền bạc rủng rỉnh.

Những con giáp tuổi Tỵ còn độc thân ắt sẽ tìm được người bạn đời ưng ý, tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Người tuổi này thành công trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, gia đạo an khang, tin vui gõ cửa.

Từ nay, 26/12 đến 31/12: 3 con giáp túi tiền nặng ký, công việc vừa ý, gia đạo yên bình, hạnh phúc an nhàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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