Từ nay, 22/12/2023 đến 22/01/2024: 3 con giáp tự thân làm giàu, có bước tiến lớn, đổi mệnh phát tài, đếm tiền mỏi tay

Từ nay, 22/12/2023 đến 22/01/2024, tuổi Dậu sự nghiệp được dự báo thăng tiến ầm ầm. Vận quý nhân của bản mệnh cũng đang rất vượng, có thể thỏa sức thể hiện tài năng và nhanh chóng được nhìn nhận. Rất có thể sắp tới bản mệnh sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Tiếc là tình yêu chưa thực sự mở ra, người độc thân cảm thấy mệt mỏi khi bị thúc giục chuyện kết hôn trong khi bản thân bản mệnh chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Với các cặp đôi, tình duyên khá trắc trở, dù yêu nhau nhưng lại gặp phải nhiều cản trở từ cả chủ quan lẫn khách quan.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

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Tuổi Tuất

Tử vi cho biết những người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn cầu gì được nấy trong thời gian tới. Đặc biệt, tuổi Tuất chính là con giáp may mắn lên hương công thành danh toại trong thời gian sắp tới.

Đặc biệt, những người tuổi Tuất khi càng nỗ lực thì túi tiền của tuổi Tuất càng thêm phần rủng rỉnh, thời vàng son của người tuổi Tuất vì vậy mà cũng gõ cửa khiến cuộc sống của người tuổi Tuất thêm phần viên mãn hơn rất nhiều. Những người tuổi Tuất hay nắm lấy cơ hội phát triển này để tạo dựng tiền đồ cho bản thân

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