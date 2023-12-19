Từ nay, 20/12/2023 đến 20/1/2024: 3 con giáp trúng đậm lộc phú quý, một bước lên mây, vươn lên giàu có

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 18:33

Từ nay, 20/12/2023 đến 20/1/2024, 3 con giáp sau sự nghiệp vững vàng, ngồi không cũng có lộc, tiền vào gấp 5, gấp 10 ngày cũ.

Tuổi Thìn 

Từ nay, 20/12/2023 đến 20/1/2024, công việc của tuổi Thìn khá chật vật. Con giáp này hay bị cấp trên làm khó, phải vất vả, bươn chải. Bản mệnh tính tình quá hiền lành nên hay bị người khác ăn hiếp, cậy quyền lên giọng khiến bản mệnh bị lép vế.

May mắn là vận tiền bạc của tuổi Thìn tốt. Con giáp này sắp có cơ hội ký kết những bản hợp đồng lớn hoặc tìm thấy đối tác phù hợp cho chuyện làm ăn. Gần đây tiền cũng bớt bị hao hụt, thi thoảng bản mệnh hay được lộc từ khách hàng.

Ngược lại, vận tình cảm lại đi xuống. Người độc thân khó tìm được người tâm đầu ý hợp do tiêu chuẩn quá cao. Người có gia đình đừng dựa vào nửa kia quá nhiều, hãy độc lập trong suy nghĩ, độc lập kinh tế thì đối phương mới nể bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Từ nay, 20/12/2023 đến 20/1/2024: 3 con giáp trúng đậm lộc phú quý, một bước lên mây, vươn lên giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Trong mắt người xung quanh, tuổi Thân nổi bật với những tính cách như thông minh, hóm hỉnh, giỏi diễn đạt và lạc quan, yêu đời. Con giáp này có tính tò mò, thích giao tiếp với người xung quanh và đam mê khám phá những điều mới mẻ.

Từ nay, 20/12/2023 đến 20/1/2024, người tuổi Thân sẽ phải đối mặt với một số quyết định quan trọng như lựa chọn nghề nghiệp, lập kế hoạch học tập hoặc du lịch. Về mặt tài chính, vận trình của con giáp này sẽ có những chuyển biến khá tích cực. Với những tuổi Thân làm công ăn lương, ngoài tiền cố định hàng tháng, họ sẽ nhận được một vài khoản tiền thưởng từ các dự án từng tham gia.

Để cuộc sống lúc nào cũng thuận lợi, người tuổi Thân cần suy nghĩ cẩn thận và cân nhắc các ưu - nhược điểm trước khi đưa ra quyết định. Ngoài ra, con giáp này nên duy trì thái độ tích cực, dũng cảm đối mặt với thử thách và tìm kiếm những cơ hội mới.

Từ nay, 20/12/2023 đến 20/1/2024: 3 con giáp trúng đậm lộc phú quý, một bước lên mây, vươn lên giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Từ nay, 20/12/2023 đến 20/1/2024, người tuổi Tỵ cuộc sống xa hoa là điều bạn luôn mong ước.

Công việc: Người tuổi Tỵ tập trung công việc, không để tâm nhiều đến những vấn đề khác.

Tình cảm: Bạn nên tránh xa những người lừa dối tình cảm.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn nên tránh xa những người có ý định lừa lọc tiền bạc.

Sức khoẻ: Tự tin vào hình thể, khi bạn chăm chỉ luyện tập thể thao.

Từ nay, 20/12/2023 đến 20/1/2024: 3 con giáp trúng đậm lộc phú quý, một bước lên mây, vươn lên giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12), 3 con giáp đổi vận giàu sang, làm ăn phát đạt, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12), 3 con giáp đổi vận giàu sang, làm ăn phát đạt, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý

Đúng 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12), 3 con giáp sau lộc lớn nhỏ hội tụ, vận may bao la, không cần bon chen tiền tài cũng về tay.

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