Từ nay, 1/1 đến 11/1/2024: 3 con giáp tiền đếm không xuể, đang nghèo thành giàu, đổi đời ngoài sức tưởng tượng

Tâm linh - Tử vi 31/12/2023 23:22

Từ nay, 1/1 đến 11/1/2024, 3 con giáp sau sẽ thu hái nhiều may mắn, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc, không còn lo cơm ăn áo mặc.

Tuổi Mão 

Tử vi 1/1 đến 11/1/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế chung tốt hơn, được nhiều người biết đến và hình tượng tốt. 

Tình duyên: Đường tình duyên hôm nay ở mức trung bình, không nên yêu xa, dễ bị lừa dối. 

Công việc: Hôm nay vận trình công việc được cải thiện, tâm trạng làm việc ổn định. 

Tài lộc: Hôm nay vận tài lộc tăng cao, được sếp chấp thuận nhiều hơn, thu nhập tăng cao.

Sức khỏe: Sức khỏe giảm sút, bận rộn mà lơ là nghỉ ngơi.

Từ nay, 1/1 đến 11/1/2024: 3 con giáp tiền đếm không xuể, đang nghèo thành giàu, đổi đời ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Từ 1/1 đến 11/1/2024, người tuổi Thìn sẽ đón nhận khá nhiều may mắn trong công việc. Hơn nữa, tử vi cũng cho thấy đường tài lộc của tuổi này sẽ rất hưng vượng, khép lại một tháng no đủ, phát đạt cho bản mệnh này.

Theo đó, những vận đỏ này có được là do con giáp này đã làm việc chăm chỉ làm việc, gặp gỡ và hợp tác với những đối tác tiềm năng trong thời gian qua. Từ đây, họ có nhiều cơ hội để thể hiện và phát triển bản thân nên được cấp trên đánh giá cao. Con đường thăng tiến vì thế cũng rất thênh thang, rộng mở. Không những thế, những dự án đầu tư, “rót tiền” mở rộng kinh doanh của tuổi Thìn sắp tới cũng có khả năng thành công cao, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội.

Tuy nhiên, bản mệnh này đừng vội lơ là mà cần phải tập trung để nắm bắt thời cơ phát triển. Có như vậy, sự thành công trong công việc của người tuổi Thìn mới bền vững và dài lâu. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để họ đánh giá lại kỹ năng của bản thân và thương lượng một mức lương mới với cấp trên.

Thời gian này, người tuổi Thìn nếu có ý định đầu tư hay làm ăn kinh doanh, cầu tài lộc thì tốt nhất nên nắm bắt thời điểm này để đạt được mục tiêu của mình vì vận đỏ của họ vẫn chưa hết. Biết tận dụng thời cơ thì cuối năm chắc chắn sẽ rủng rỉnh tiền tiêu.

Từ nay, 1/1 đến 11/1/2024: 3 con giáp tiền đếm không xuể, đang nghèo thành giàu, đổi đời ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 1/1 đến 11/1/2024, tuổi Tỵ là tín hiệu tích cực cho những kế hoạch, dự định kiếm tiền. Thành quả đến từ sự phấn đấu bền bỉ, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian qua. Nếu bản mệnh quyết định đầu tư phù hợp trong hôm nay sẽ thu về lợi nhuận cao.

Vận trình sự nghiệp đang rất thuận lợi. Con giáp này khẳng định được năng lực của mình, tận dụng được kiến thức và kinh nghiệm của bản thân để xử lý vấn đề. Hơn thế nữa vận quý nhân đương vượng, bản mệnh luôn có những sự giúp đỡ kịp thời, chính vì thế mà mọi việc trôi chảy hơn rất nhiều.

Tình cảm của tuổi Tỵ cũng hài hòa, bản mệnh và nửa kia ít khi nảy sinh mâu thuẫn dù cả hai đều bận rộn, thời gian bên nhau không nhiều. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng có thể tính tới chuyện kết hôn, ổn định cuộc sống. Người độc thân có sức hút tự nhiên nên đi đâu cũng có vệ tinh vây quanh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Từ nay, 1/1 đến 11/1/2024: 3 con giáp tiền đếm không xuể, đang nghèo thành giàu, đổi đời ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1): 3 con giáp công danh xán lạn, từ nay thay vận đổi đời, chuyển mình hóa RỒNG, tương lai tươi đẹp

Tử vi 2 ngày liên tiếp (1/1 và 2/1): 3 con giáp công danh xán lạn, từ nay thay vận đổi đời, chuyển mình hóa RỒNG, tương lai tươi đẹp

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