Từ mùng 7 đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, cuộc sống sung sướng như tiên, tha hồ gom của tích tiền

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 15:59

Thời gian từ mùng 7 đến Rằm tháng 10 âm lịch, những con giáp may mắn dưới đây sẽ có sự nghiệp thành công, đường tình duyên cũng phơi phới.

Tuổi Sửu

Thời gian từ mùng 7 đến Rằm tháng 10 âm lịch, người tuổi Sửu khỏe mạnh bình an, gặp nhiều may mắn. Cung hôn nhân của họ rất vượng. Người phụ nữ tuổi Sửu độc thân sẽ sớm tìm được người trong mộng. Trong khi đàn ông tuổi Sửu cũng sớm thông báo tin mừng kết hôn, sinh con với mọi người.

Người tuổi này làm ăn phát đạt, sự nghiệp có nhiều bước tiến. Họ nhận được cơ hội tốt để phát huy tài năng, trí tuệ. Người tuổi này kiếm được nhiều tiền hơn thời gian trước lại có thể giúp đỡ những người xung quanh thay đổi cuộc sống của mình.

Từ mùng 7 đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, cuộc sống sung sướng như tiên, tha hồ gom của tích tiền - Ảnh 1
Thời gian từ mùng 7 đến Rằm tháng 10 âm lịch, người tuổi Sửu khỏe mạnh bình an, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng, từ mùng 7 đến Rằm tháng 10 âm lịch, tài vận của người tuổi Dậu rất tốt. Vận trình sự nghiệp của con giáp này tăng lên không ngừng. Được cấp trên trọng dụng, con giáp này có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Người đang muốn chuyển đổi công việc cũng có cơ hội nhận được công việc mới. 

Trong khi đó, người làm chăn nuôi, trồng trọt thì mưa thuận gió hòa, hứa hẹn một mùa vụ bội thu. Ngoài ra, người tuổi Tuất có vận đào hoa rất vượng. Chuyện hôn nhân và tình cảm của họ rất đẹp. Người độc thân sẽ được người khác phái để ý. Trong khi những người đã có gia đình thì duyên đôi lứa thêm mặn nồng.

Từ mùng 7 đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, cuộc sống sung sướng như tiên, tha hồ gom của tích tiền - Ảnh 2
Tử vi nói rằng, từ mùng 7 đến Rằm tháng 10 âm lịch, tài vận của người tuổi Dậu rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn lại ngay thẳng, thật thà. Họ cũng là con giáp giàu tham vọng và tự lập. Thay vì nhờ cậy đến người khác, con giáp này luôn tự mình làm mọi việc. Họ cũng là người hào phóng, rộng lượng. Khi thấy người khác gặp khó khăn, người tuổi Tý luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn.

Từ mùng 7 đến Rằm tháng 10 âm lịch, người tuổi Tý có tài vận cực thịnh. Họ sẽ đạt tới thành công nhờ nỗ lực hết mình trong công việc. Ngoài ra, con giáp này có vận quý nhân vượng. Quý nhân sẽ giúp họ tháo gỡ khó khăn đồng thời định hướng để họ có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này làm đâu thắng đó. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ buôn may bán đắt, thu về nguồn lợi đáng kể.

Từ mùng 7 đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, cuộc sống sung sướng như tiên, tha hồ gom của tích tiền - Ảnh 3
Từ mùng 7 đến Rằm tháng 10 âm lịch, người tuổi Tý có tài vận cực thịnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trời thả bao tiền trong ngày đầu tiên tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn vận may, ngập ngụa trong nhung lụa, sung sướng như thần tiên

Trời thả bao tiền trong ngày đầu tiên tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn vận may, ngập ngụa trong nhung lụa, sung sướng như thần tiên

Dự đoán trong ngày đầu tiên tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ vượt nhiều khó khăn, ngày càng thành công trong sự nghiệp.

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