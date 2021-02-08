Từ mùng 3 Tết, 4 con giáp được quý nhân nâng đỡ lộc nhiều vô kể, tình tiền đầy túi

Mão là con giáp may mắn vượng tài lộc, tiền về tới tấp sau mùng 3 Tết Nguyên đán. Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 cho thấy, Mão dù làm dù làm bất kỳ công việc gì cũng vượng phát, làm một hưởng mười.

Nhờ có quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc nên Mão sẽ kiếm được bộn tiền, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Kể từ mùng 3 Tết âm lịch, con giáp này có tinh thần làm việc tốt nên công việc thuận buồm xuôi gió. Không chỉ có được may mắn về tình cảm, mà sức khỏe cũng rất tốt. Bởi vậy, tuổi Mão hãy tận dụng thời gian này làm việc hết sức để đạt được thành tựu bản thân mong muốn.

Tuổi Dậu

Gà bản chất lương thiên, có chí, rất nỗ lực vươn lên trước biến cố. Nhờ tài năng và sự nỗ lực của bạn thân, người tuổi này thường dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.

Đầu năm 2021, vận may liên tiếp kéo đến, tin vui về tài chính cũng xuất hiện tới tấp, thu nhập tăng cao. Ngoài ra, công việc trong thời gian này cũng trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn so với tháng trước.



Dậu thu nhập tăng cao trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ mùng 3 Tết âm lịch, con giáp này có phú quý an nhàn, tình tiền đều đỏ, quý nhân nâng đỡ, lộc nhiều vô kể.

Tử vi cho biết, do có năng lực vượt trội nên tuổi Thân dễ dàng thành công trong cuộc sống. Những người thuộc con giáp này sẽ gặt hái được thành công vượt trội, tạo nên sự nghiệp riêng vững vàng. Tuy nhiên, để đạt được những thứ trên, bạn hãy tập trung hết mình cho công việc.

Thân được quý nhân phò trợ nên công việc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, những người tuổi Thân nếu còn độc thân thì sẽ tìm được ý trung nhân, nếu bạn đã có gia đình thì chuyện tình cảm vô cùng hạnh phúc, viên mãn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi, kể từ mùng 3 Tết âm lịch, Tuất được Thần Tài chiếu mệnh nên vận trình một bước lên mây, tha hồ ngồi không hưởng lộc lớn ơn trên ban cho. Từ thời điểm này, bạn được quý nhân chiếu cố nồng hậu nên làm gì cũng sẽ đạt được thành tựu đáng nể nhất. Đây là cơ hội tốt để tuổi Tuất xây dựng sự nghiệp, đầu tư làm ăn buôn bán.

Kể từ mùng 3 Tết âm lịch, Tuất được Thần Tài chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tuổi Tuất vẫn nên quản lý chi tiêu cẩn thận để đề phòng họa hao tài. Càng sớm học được cách quản lý tài chính, con giáp này càng sớm làm giàu cho chính bản thân mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!