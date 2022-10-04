Từ mùng 10 âm lịch trở đi: 3 con giáp “tránh dữ, đón lành”, may mắn hết phần thiên hạ, làm ăn suôn sẻ, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật

Từ mùng 10 âm lịch trở đi xác định là thời khắc mà tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn nhất. Ai nghèo sẽ tìm được cơ hội đổi đời, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn, cuộc sống từ giờ mà thay đổi thì những năm về sau không lo cơm áo gạo tiền. Ngoài ra, mọi thứ sẽ vẹn toàn viên mãn, sự nghiệp thăng hoa chưa đủ mà tiền tài còn dồi dào.

Tử vi học có nói, từ mùng 10 âm lịch trở đi, tuổi Mão là con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Từ giờ đến cuối năm, mọi thứ sẽ bước sang trang mới. Vận may có thể sẽ đến trễ nhưng cũng đủ giúp cho tuổi Mão đổi đời. Những tháng cuối năm sắp tới, tuổi Mão phải biết nắm bắt cơ hội tốt trước mắt, không nên bỏ lỡ vì sẽ khó có lại lần thứ 2. Đây là cơ hội tuyệt vời giúp tuổi Mão đổi đời, nếu như không thành đại gia thì cũng là người giàu có, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Trời sinh tuổi Mão là những người hiền lành, nhân hậu, họ sống tình cảm và luôn để ý đến cảm xúc của những người xung quanh. Trong cuộc sống này, tuổi Mão cũng là con giáp được trời ban nhiều phước lành, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, những lúc khó khăn sóng gió đều vượt qua một cách ngoạn mục. Người tuổi Mão không vì những cái lợi nhỏ mà đánh mất chính mình, họ luôn sống vì chính nghĩa và lấy tình cảm làm trọng.

Tử vi học có nói, từ mùng 10 âm lịch trở đi, tuổi Mão là con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian qua, tuổi Sửu cũng như bao con giáp khác, cũng đã phải đối mặt với những thăng trầm ngoài tầm kiểm soát. Thế nhưng, tuổi Sửu vốn là người mạnh mẽ kiên cường hơn nhiều người nghĩ, vì vậy trong thời gian sắp tới, họ sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi nỗ lực trong thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để gặt hái được nhiều thành công, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc đủ đầy. Trong số những con giáp, tuổi Sửu sống thực tế, không mơ mộng và tâm niệm rằng, cuộc sống sướng khổ đều nằm trong bàn tay mình, có làm thì mới có ăn. Vì vậy, tuổi Sửu không bao giờ ngồi chờ thời mà luôn tự mình vươn lên trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, từ mùng 10 âm lịch trở đi, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ giai đoạn này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, nếu như may mắn công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cuối năm 2022, tuổi Sửu không thành Rồng cũng thành Phượng, công việc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào, việc đổi đời chỉ trong tầm tay.

Tuổi Hợi

Từ mùng 10 âm lịch trở đi chính là lúc tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không chỉ có thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thăng hoa. Đặc biệt, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì cuộc đời sắp tới đủ đầy cả tình lẫn tiền.

Trời sinh tuổi Hợi là những người hiền lành, nhân hậu, luôn biết nghĩ cho người khác và sống chan hòa với những người xung quanh. Đa số, người tuổi Hợi được sinh ra trong gia đình sung túc, họ có thể thiếu thốn về vật chất nhưng tuyệt nhiên không hề thiếu thốn về tinh thần. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi không tham vọng nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra.

Tử vi học có nói, thời gian qua tuổi Hợi khổ đủ rồi, từ mùng 10 âm lịch trở đi, tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. 5 năm tới là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ để tuổi Hợi bước lên tầm cao mới, khi mà cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay.

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