Từ mồng 1 tháng 9 dương lịch: Thần Phật độ mạng, Cát tinh dẫn đường, 3 con giáp nhận bão tài lộc, được bao bọc bởi tin vui, mở tủ hốt tiền vàng, giàu có chạm nóc, của cải trải dài từ đầu ngõ vào nhà

Dưới sự chiếu cố của quý nhân, phù hộ của Thần Phật, cuộc sống của Dần gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm việc gì cũng mang lại sự rực rỡ. Bước vào thời kỳ hưng thịnh, chỉ cần bản mệnh tập trung vào công việc chính thì thu nhập sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đây là nguồn thu bền vững và ít rủi ro.

Tử vi 12 con giáp cho biết, từ 1/9 dương lịch sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Dần, con giáp này thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Giai đoạn này tuổi Dần sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trời ban, có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi. Người tuổi Dần trời sinh vốn thông minh, tài giỏi lại gặp thời, gặp thế nên có khả năng tạo dựng sự nghiệp vững chắc, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống khấm khá hơn. Những chú Hổ được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn là người có bản chất hiền hòa, điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan và rộng lượng. Con giáp này luôn nhẹ nhàng, thiện lương nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Chính những ưu điểm này giúp Dậu thu hút được nhiều quý nhân tới trợ giúp mình.

Được cát tinh nhập mệnh, con giáp tuổi Dậu dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Cũng bởi Dậu luôn tin rằng nỗ lực mình bỏ ra rồi sẽ có ngày được hưởng thành quả ngọt ngào, không vì những lời nói ra nói vào làm lung lay ý chí.

Sự nghiệp của người tuổi Dậu từ 1/9 dương lịch có những dấu hiệu khả quan, chuyện tình duyên cũng gặp nhiều may mắn. Nếu như tuổi Dậu biết cách nắm lấy thời cơ thì cuộc sống càng thăng hoa, không ai sánh bằng, mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng tích cực.

Được cát tinh nhập mệnh, con giáp tuổi Dậu dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Thân. Được Thần Tài che chở, bản mệnh từ 1/9 dương lịch luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Đường tài lộc của Thân trong thời gian này sẽ hanh thông, chuẩn bị may túi ba gang mà hốt tiền hốt bạc đi thôi. Không chỉ vậy, nhờ sự chăm chỉ "cày kiếm", những chú Khỉ cuối cùng cũng đón nhận những cơ hội lớn về tiền bạc, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có được thu nhập tốt.

Được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, muốn gì có đó, cuộc sống thăng hoa từ đây. Đây là thời điểm cơ hội để Thân gỡ gạc lại những tổn thất trong thời gian trước và tích cóp một khoản đáng kể cho tương lai.

Đường tài lộc của Thân trong thời gian này sẽ hanh thông, chuẩn bị may túi ba gang mà hốt tiền hốt bạc đi thôi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.