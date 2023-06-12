Từ mai 13/6 CƠ HỘI ĐẾN: 3 con giáp nhận mệnh Thiên Hoàng, ăn nên làm ra, giàu có không ai sánh bằng, may mắn vượt bậc thăng quan phát tài, cuộc đời bình an

Cục diện Tương Phá cảnh báo người tuổi Thìn phải đối diện với nhiều nguy cơ. Bạn nên chú ý đến mọi người xung quanh nhiều hơn, bởi trong đó có kẻ xấu đang tìm cơ hội hãm hại bạn. Vì thế, làm việc gì bạn cũng nên tự lực cánh sinh chứ không nên dựa dẫm vào người khác. Đặc biệt, trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cần kiểm chứng thông tin; trước khi hợp tác với ai, bạn cần hiểu rõ con người đối phương. Nếu có ý định xuất hành, bạn nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ Thần và Tài Thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Sự nghiệp của tuổi Mão có thuận lợi nhưng cũng có khó khăn. Con giáp này có cách cư xử khéo léo nên dễ được lòng cấp trên, song đôi khi bản mệnh hợm hĩnh, độc đoán, khiến cấp dưới hoặc đồng nghiệp cảm thấy khó chịu. Vận trình làm ăn có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần. Tuổi Mão làm quen được với những đối tác, khách hàng khá triển vọng. Hãy hợp tác sâu rộng với đối phương, bản mệnh sẽ thu được nhiều điều lợi và nhiều kinh nghiệm hữu ích áp dụng cho tương lai.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân phát triển được nhân duyên tốt lành. Bản mệnh được bạn bè hoặc người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Con giáp này nên mở lòng trò chuyện với đối phương nhiều hơn. Tuy nhiên, đào hoa nở rộ lại không phải là dấu hiệu tốt lành với người đã lập gia đình. Nửa kia có thể cảm thấy ghen tuông vì bản mệnh có quá nhiều các mối quan hệ bạn bè khác giới. Tuổi Mão nên chủ động giữ quan hệ hợp lý với mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hỏa sinh Thổ đem tới những dấu hiệu tốt lành trên con đường tình duyên cho người tuổi Tỵ. Người độc thân chủ động hơn trong chuyện tình cảm và sẵn sàng tìm nhiều cách để tiếp cận người mình yêu mến. Tính chủ động sẽ giúp bạn nhanh chóng kéo gần khoảng cách với đối phương. Hãy cùng người đó nói về những sở thích chung, nhưng quan điểm sống phù hợp, như vậy thì mối quan hệ đôi bên sẽ ấm lên vô cùng nhanh chóng.

Chính Quan chiếu mệnh, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng cực kỳ hanh thông. Bạn không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, gây ấn tượng sâu sắc với người làm lãnh đạo.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm