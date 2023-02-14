Tứ Hợp xuất hiện vào lúc 13h chiều Thứ 5 ngày 16/2/2023: 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, tiền vàng ngập đầu, tái khí ngút trời

Tâm linh - Tử vi 14/02/2023 22:00

3 con giáp sau sẽ rất may mắn nhờ có Tứ Hợp xuất hiện, Thần Tài hậu thuẫn, đường đi nước bước đều gặp tài lộc, nở rộ phúc khí.

 

Tuổi Dần

Thời điểm này này được dự báo là ngày may mắn với Dần. Thiên Ấn mang tới cho tuổi Dần những tín hiệu tích cực trong công việc ở thời điểm hiện tại. Bạn làm việc chăm chỉ nên sẽ nhận lại thành quả xứng đáng.

Tứ Hợp xuất hiện vào lúc 13h chiều Thứ 5 ngày 16/2/2023: 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, tiền vàng ngập đầu, tái khí ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này luôn tự nhủ có làm mới có ăn, bạn luôn tự đứng vững trên đôi chân mình, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Trong thời gian tới đây, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực toàn tâm, toàn ý cho công việc. Sự nghiệp của họ hết sức hanh thông, thuận lợi. Họ làm đâu gặt đấy, vạn sự đều như ý. Cùng với nỗ lực của bản thân, con giáp này không chỉ có được may mắn mà còn có cuộc sống phú quý, đủ đầy, đặt nền móng cho tương lai.

Tuổi Ngọ

Ngày này là thời gian vui vẻ và may mắn dành cho con giáp tuổi Ngọ. Bạn thậm chí có thể lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới mọi nơi mình đến, cho tất cả những người bạn gặp. Nguồn năng lượng của bạn khiến mọi người, thậm chí cả bản thân bạn cũng ngạc nhiên. Sự tự tin giúp bạn giải quyết mọi công việc trôi chảy, chiếm ưu thế trong mọi vị trí.

Tình yêu hay các mối quan hệ cũng nở rộ với bạn nhờ sự thay đổi thú vị này. Bạn cũng gặp may mắn trong vận trình tài chính khi những kênh đầu tư của bạn bắt đầu sinh lời.

Tứ Hợp xuất hiện vào lúc 13h chiều Thứ 5 ngày 16/2/2023: 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, tiền vàng ngập đầu, tái khí ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mối bận tâm duy nhất của bạn có lẽ là sức khỏe. Bạn sẽ muốn cắt giảm tinh bột hoặc đường, và tập trung hơn vào những khẩu phần ăn lành mạnh. Ngoài ra, bạn cũng có cảm hứng để theo đuổi những bài tập cardio hoặc yoga đơn giản.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp sự nghiệp thuận lợi vào thời điểm này. Bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp, đồng thời nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khóa khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi.

Tứ Hợp xuất hiện vào lúc 13h chiều Thứ 5 ngày 16/2/2023: 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, tiền vàng ngập đầu, tái khí ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người làm lãnh đạo, bạn có khả năng gắn kết mọi người, biết sắp xếp nhân sự đúng chỗ nên mọi người có thể phát huy được hết khả năng của mình. Bạn đưa cả tập thể đi tới thành công, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

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