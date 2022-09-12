Từ hôm nay tới sau ngày 15/9, top 3 con giáp này sẽ có tài lộc dồi dào, công danh phú quý, có thể kiếm bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 09:04

3 con giáp này được Bồ tát phù hộ độ trì, từ giữa tháng 9 này sẽ gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc!

Tuổi Thìn

Từ giữa tháng 9, những người bạn sinh năm Thìn sẽ được đi kèm với sự giàu có và công danh, sự nghiệp của bạn sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao, và bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt khi thành công vào thời điểm đó. Lấy sự nghiệp làm nền tảng thì của cải cũng sẽ lên, cuộc sống giàu sang thì hạnh phúc.

Từ hôm nay tới sau ngày 15/9, top 3 con giáp này sẽ có tài lộc dồi dào, công danh phú quý, có thể kiếm bộn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mang tính cách mạnh mẽ, lạc quan và sôi nổi. Họ được nhiều người quý mến bởi là người nhanh nhẹn, quyết đoán, dễ trở thành tâm điểm của đám đông.

Người tuổi này mang tính cách đa nghi, khó tin người khác. Trong cuộc sống, họ là người khảng khái, thành thật, có sao nói vậy.

Tháng 9 sang là khoảng thời điểm con giáp này gặp nhiều điều may trong sự nghiệp. Vài tháng trước, họ gặp đôi chút trục trặc nhưng sang tháng này, tài vận của con giáp này tăng cao hơn trước. Trong những ngày vừa qua, tuy gặp những yếu tố bất lợi nhưng con giáp này vẫn không nản lòng, nhụt chí.

Họ từng bước thay đổi để hoàn thiện bản thân. Người tuổi này giải quyết được nhiều vấn đề, đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Được quý nhân đồng hành, họ làm đâu thắng đó, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết trong tháng 8 âm lịch những người tuổi Dậu là con giáp sinh ra đã rất điềm đạm, ít nói và rất đáng tin cậy. Độ tin cậy của họ thể hiện ở nhiều khía cạnh. Điểm rõ nhất là họ có thể chịu trách nhiệm với những người xung quanh. Họ luôn có thể thực hiện những gì mình nói và đó không phải là sự khoe khoang của mình, nên mọi người đều tin tưởng.

Với người tuổi Dậu dù họ kinh doanh ngành nghề gì thì đều có sự phát triển tốt. Tuổi Dậu không thiếu tiền, có quý nhân phù trợ hơn nhiều người. Tháng 8 âm lịch thường bị coi là tháng cô hồn nhưng năm nay họ đã bước sang mùa đầy tài lộc ngày càng vượng phát. Tuổi Dậu họ hoàn toàn có thể chịu được áp lực của thực tại, cuộc sống ngày càng phong phú, gia đình ngày càng viên mãn, mọi thứ ngày càng tốt đẹp.

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

"Đen cả tình lẫn tiền" chính là 3 con giáp đen đủi nhất tháng cô hồn này, nhẹ thì mất tiền, nặng mất việc

"Đen cả tình lẫn tiền" chính là 3 con giáp đen đủi nhất tháng cô hồn này, nhẹ thì mất tiền, nặng mất việc

Tháng Bảy Âm lịch được coi là tháng dữ nhất trong năm. Đặc biệt là những con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều xui xẻo hơn những người khác, làm gì cũng dễ gặp vận hung vô cùng xui xẻo.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi bói vui

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 30 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng