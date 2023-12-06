Từ hôm nay (6/12), 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 13:05

Từ hôm nay (6/12), 3 con giáp sau gặp vận phúc lộc cực thịnh, giàu có vang danh, làm gì cũng xuôi thuận.

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần mong muốn được gặp tình yêu đích thực đời mình.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc khó tính, không dễ dàng bỏ qua những lỗi sai. 

Tình cảm: Bạn không thích người yêu làm ảnh hưởng đến công việc, muốn tìm một người yêu đích thực. 

Tài lộc: Vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, tài chính mỗi ngày đều gia tăng.

Sức khoẻ: Sẵn sàng chi tiêu một khoản tiền lớn đầu tư vóc dáng cân đối.

Từ hôm nay (6/12), 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Từ 6/12, công việc của người tuổi Tý diễn ra tốt đẹp. Con giáp này phối hợp ăn ý với đồng nghiệp, dù khó khăn đến mấy cũng giải quyết nhanh gọn các vấn đề.

Người làm lãnh đạo có khả năng gắn kết nhân lực trong công ty, biết cách bố trí công việc hợp lý để phát huy hết năng lực của mỗi người. Bản mệnh có thể đưa tập thể vươn lên mạnh mẽ.

Trong thời gian này, tuổi Tý cần chú ý đến sức khỏe, cần vận động vừa sức, không nên ngồi lâu một chỗ.

Từ hôm nay (6/12), 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 6/12/2023 hôm nay, tuổi Mão có điều kiện lý tưởng để phát huy năng lực. Hãy sử dụng thời gian này để tạo lợi thế cho mình, bởi bản mệnh có cơ hội để tiến nhanh về phía trước và đạt được những thành quả giá trị trong tương lai.

Do tài chính đang eo hẹp, con giáp này hạn chế việc chi tiêu sẽ tốt hơn. Khoản tiền kiếm được khó khăn lắm mới có nên bản mệnh cũng muốn tích lũy để phòng thân hơn.

Trên phương diện tình cảm, tình anh em bền chặt, keo sơn hơn trong ngày này. Những khó khăn cũng dần giảm nhẹ khi bản mệnh nhận được sự hỗ trợ của họ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

Từ hôm nay (6/12), 3 con giáp phú quý đủ đường, đời vận sang trang mới, giàu có không ngừng tăng lên, bất ngờ mua nhà tậu xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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