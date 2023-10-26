Từ hôm nay (26/10/2023): 3 con giáp công danh thăng tiến, tài lộc rộn ràng, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 26/10/2023, tuổi Dần sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt người làm công chức, văn phòng. Tiếng nói trong công việc có giá trị. Con giáp này cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Tiếc là tình cảm lại có chút trắc trở. Ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, tuyệt đối đừng bỏ bê con cái.

Vận tài lộc khởi sắc. Hôm nay bản mệnh sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng. Con giáp này cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với những người tuổi Ngọ, tháng 10/2023 được mệnh danh là "thời điểm vàng" để họ toả sáng trên sân khấu và thể hiện tài năng. Cho dù người tuổi Ngọ đang theo đuổi công việc nào, sáng tạo trong ngành nghề gì thì họ cũng sẽ đạt được những thành quả ngọt ngào.

Đúng 26/10, tuổi Ngọ cần hoàn thành tốt KPI của mình, tập trung thực hiện trọn vẹn những dự án còn đang dang dở. Suốt thời gian đầu năm tới giờ, người tuổi Ngọ đã có bước phát triển vượt bậc, không chỉ trong công việc mà còn bồi đắp được năng lực cá nhân cùng vòng tròn mối quan hệ xã hội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 26/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão luôn có cách cải thiện công việc, luôn suy nghĩ tích cực.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão luôn tích cực tạo ra những niềm vui mới, năng lượng mới trong công việc.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão đang làm việc cật lực, dành phần lớn thời gian vào những công việc liên quan.

Tài lộc: Tài năng của bạn đã mang lại nguồn thu nhập lớn.

Sức khoẻ: Tỉnh táo trước công việc, duy trì năng lượng tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.