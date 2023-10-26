Từ hôm nay (26/10): 3 con giáp phúc khí dồi dào, giàu sang chạm nóc, sung túc đáng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 01:33

Theo tử vi tháng 10/2023, 3 con giáp sau cơ hội đến dồn dập, tài lộc không thiếu của ăn của để.

Tuổi Thân 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 26/10/2023, công việc của Thìn tiến triển tích cực. Con giáp này có tính cách tuyệt vời, xởi lởi, nghiêm túc nên làm gì cũng nhanh gọn lẹ. Bản mệnh còn gặp được khách hàng dễ tính, mở rộng thêm mối quan hệ làm ăn.

Vận tài lộc của tuổi Thân cũng ổn. Tính cách phóng khoáng khiến bản mệnh gây được ấn tượng tốt. Con giáp này làm được nói được, chăm cày cuốc, hay được lộc bất ngờ, có thể thử may mắn để lấy lộc.

Về mặt tình cảm, tuổi Thân cũng đón nhận nhiều tin vui, may mắn. Người thân của bản mệnh đón nhận tin tốt liên quan đến sinh nở, di chuyển. Một số người nhận được lời mời ăn uống từ bạn bè, đừng từ chối.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Từ hôm nay (26/10): 3 con giáp phúc khí dồi dào, giàu sang chạm nóc, sung túc đáng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ dễ gặp khó khăn bất lợi trong tình duyên và tài lộc. Đúng 26/10, người tuổi Ngọ dễ gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, tiểu nhân gây phiền phức, làm ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong công việc.

Người tuổi Ngọ cũng cần chú ý đến vấn đề tiền bạc, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh phung phí tiền của. Làm ăn kinh doanh cần đề phòng tiểu nhân hại, thận trọng trong đầu tư.

Từ hôm nay (26/10): 3 con giáp phúc khí dồi dào, giàu sang chạm nóc, sung túc đáng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi hôm nay ngày 26/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi không được thoải mái khi tình cảm gia đình sắp đặt.

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi luôn cố gắng chứng tỏ năng lực bản thân.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn khó tính không muốn tình cảm do gia đình sắp đặt. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, giữ kinh tế vững vàng, không để kinh tế gia đình khó khăn.

Sức khoẻ:Dinh dưỡng bạn nạp đầy đủ, tinh thần làm việc tràn đầy năng lượng. 

Từ hôm nay (26/10): 3 con giáp phúc khí dồi dào, giàu sang chạm nóc, sung túc đáng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày 26/10 và 27/10: 3 con giáp chuyển vận rủi thành vận may, chấm dứt đói nghèo, đại phú đại quý vào cuối tháng

Đúng 2 ngày 26/10 và 27/10: 3 con giáp chuyển vận rủi thành vận may, chấm dứt đói nghèo, đại phú đại quý vào cuối tháng

Khoảng thời gian này, 3 con giáp sau nếu đang gặp khó khăn có thể có bước chuyển biến tích cực hơn, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo ổn định.

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