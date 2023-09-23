Từ hôm nay (23/9): 3 con giáp làm ăn phát đạt, tiền vào gấp 5, gấp 10 năm cũ, tài lộc dư dả suốt đời

Tử vi hôm nay ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi sáng suốt trong những quyết định ảnh hưởng đến kinh tế.

Tình cảm: Bạn cực kì tâm lý, luôn cho đối phương cơ hội để thể hiện tình cảm, lắng nghe người mình yêu.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn bản lĩnh, làm việc rất có trách nhiệm, không để lỗi sai xảy ra.

Tài lộc: Tài chính không dư nhiều, nhưng được nhiều người hỗ trợ đầu tư cùng nhau.

Sức khoẻ: Giải tỏa những năng lượng tiêu cực, phát triển bản thân theo hướng mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn đa số đều rất dũng cảm và kiên cường. Bản mệnh có một nghị lực lớn, cho dù trong cuộc sống có gặp phải thất bại thì cũng biết tự động viên bản thân phải làm việc một cách chăm chỉ, nỗ lực cống hiến hết mình.

Con giáp tuổi Thìn đặt công việc lên hàng đầu. Nhờ có tư duy linh hoạt lại chăm chỉ chịu khó nên bản mệnh thu được nhiều thành quả tốt đẹp. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp sẽ đến trong thời gian ngày mới, thứ Bảy (23/9/2023).

Trong thời điểm này, người tuổi Thìn sẽ thấy sự nghiệp của mình chuyển biến tích cực rõ rệt. Những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên suôn sẻ, làm gì cũng gặp nhiều may mắn. Nếu biết nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội này thì tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 23/9/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có được sự sẻ chia từ những người xung quanh mình. Những gì bản mệnh giải thích cuối cùng đã có người lắng nghe và cảm thấy nhẹ lòng khi những căng thẳng được giải tỏa.

Con giáp này nay đã có thể thu được kết quả sau những nỗ lực h suốt thời gian vừa qua, dù liên quan đến gia đình, công việc hay sự nghiệp. Đây là thời gian để gặt hái thành quả, thực hiện các kế hoạch ấp ủ một thời gian dài.

Sức khỏe có nhiều tín hiệu vui, nhất là cho những ai đang ốm dậy. Hơn nữa khi tinh thần lạc quan hơn, bản mệnh không cảm thấy có điều gì ảnh hưởng được tâm trạng của mình.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.