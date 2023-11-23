Từ hôm nay (23/11), 3 con giáp có lộc buôn bán kinh doanh, nhìn đâu cũng thấy tiền, tình duyên thăng hoa, cuộc sống vượng phát

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão chú tâm vào đối phương, quan tâm chỉ một người.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão nên cẩn thận những công việc hiện tại, phân tích kĩ lưỡng khi làm.

Tài lộc: Không cảm thấy tài lộc đến, bạn có chút lo lắng.

Sức khoẻ: Quá chú tâm đến công việc, quên cả thời gian chăm sóc bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi cho biết những người cầm tinh những chú Chuột thường thông minh, bản lĩnh, có năng lực học hỏi nhanh nhạy. Những người tuổi Tý trong thời gian tới càng chăm chỉ càng giàu, cuộc sống sẽ có những chuyển biến vô cùng tích cực nhất là từ nay tới cuối tháng 11/2023.

Tuy nhiên sau khi vượt qua những khó khăn của đầu năm, họ rút ra nhiều kinh nghiệm sâu sắc từ các công việc đã trải qua để bứt phá vào những tháng cuối năm.

Đúng 23/11 người tuổi Tý nhận nhiều tài lộc trong lĩnh vực kinh doanh. Dù kinh doanh là công việc chính hay chỉ là nghề tay trái của bạn. Có sẵn nguồn vốn, sự hiểu biết cũng như các mối quan hệ, bạn có thể phát triển công việc kinh doanh của mình và kiếm được nguồn lợi nhuận lớn.

Trong khoảng thời gian này, người tuổi Tý có nhiều cơ hội để chứng minh giá trị của mình. Họ sẽ tạo ra những bước đột phá trong sự nghiệp và gia tăng tài sản nhờ sự nỗ lực và trí tuệ của chính mình. Đồng thời, người tuổi Tý cũng sẽ được quý nhân quan tâm, giúp đỡ và chỉ dẫn để họ ngày càng tiến xa hơn trên con đường công danh sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 23/11/2023 hôm nay, tuổi Hợi tìm ra con đường mới để khẳng định bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo trong ngày hôm nay. Dù có công việc khó đến mấy, bản mệnh cũng có thể bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết.

Thêm vào đó, tinh thần quyết tâm, cố gắng của bản mệnh hẳn sẽ khiến quý nhân chú ý. Đối phương có thể chỉ điểm cho bản mệnh, thậm chí giới thiệu thêm cho bản mệnh những cơ hội đáng quý, để bản mệnh phát triển nhanh chóng hơn.

Về mặt tình cảm, người đã lập gia đình được sống trong bầu không khí hài hòa và hạnh phúc. Con giáp này biết cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, nhờ đó mà có thời gian quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo hơn trước…

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.