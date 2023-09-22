Từ hôm nay (22/9): 3 con giáp vượng vận quý nhân, công danh chạm đỉnh, phát tài nhanh chóng, cứ ngồi chơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 09:10

Đúng 22/9, 3 con giáp sau làm việc gì cũng có thái độ lạc quan, tài lộc do đó cũng bùng nổ bất ngờ, tình tiền đều thăng hoa như ý.

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 22/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn tối ưu thời gian làm việc hiệu quả. 

Công việc: Người tuổi Thìn trong vận trình sự nghiệp bạn có kế hoạch rõ ràng, làm việc ngăn nắp và cẩn thận.  

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn là người dễ chia sẻ, không dấu lòng mình.    

Tài lộc: Về tài lộc, tiến trình tài lộc thay đổi dựa trên những cố gắng và kế hoạch bạn đề ra. 

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, luôn có cách chữa lành tâm trí mỗi khi khó khăn.

Từ hôm nay (22/9): 3 con giáp vượng vận quý nhân, công danh chạm đỉnh, phát tài nhanh chóng, cứ ngồi chơi hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi cừu có tính cách đặc biệt nổi bật, làm việc gì cũng có thái độ lạc quan vào sáng 22/9. Họ cũng khá cẩn thận đối với những việc thuộc lĩnh vực kinh doanh. Con giáp này duy trì thái độ lạc quan, cư xử vui vẻ, hòa thuận với những người thân trong gia đình. Họ cũng đối xử với bạn bè vô cùng trung thành.

Người có tính cách như vậy cũng rất quan tâm đến người nhà, biết chăm lo cho tình cảm gia đình. Ngày thường, con giáp tuổi Mùi sẵn lòng nhường nhịn nên không khí gia đình của họ rất tốt. Hậu thuẫn vững vàng, tinh thần vui vẻ khiến họ cũng đạt hiệu quả cao trong công việc, sự nghiệp tiến triển vượt bậc.

Từ hôm nay (22/9): 3 con giáp vượng vận quý nhân, công danh chạm đỉnh, phát tài nhanh chóng, cứ ngồi chơi hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 22/9/2023 hôm nay, tuổi Thân cố gắng hoàn thành những việc được giao, tuy nhiên bản mệnh không thực sự nhiệt huyết với những việc mình đang làm. Tinh thần không tốt có thể khiến con giáp này gặp phải rắc rối hoặc lỗi sai bất cứ lúc nào.

Khi gặp phải vấn đề gì rắc rối, tuổi Thân nên chia sẻ để mọi người cùng biết, không nên lẳng lặng tự giải quyết một mình, nếu không các lỗi sai có thể càng trở nên nghiêm trọng. Hãy để mọi người xung quanh có cơ hội giúp bản mệnh một tay.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Nam.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Từ hôm nay (22/9): 3 con giáp vượng vận quý nhân, công danh chạm đỉnh, phát tài nhanh chóng, cứ ngồi chơi hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/9 của 12 con giáp: Sửu có may mắn đến bất ngờ, Dần phất lên đổi đời, Ngọ tiền vào như vũ bão

Tử vi thứ Sáu ngày 22/9 của 12 con giáp: Sửu có may mắn đến bất ngờ, Dần phất lên đổi đời, Ngọ tiền vào như vũ bão

Tử vi cho biết 3 con giáp này vận trình tài lộc rực rỡ, được quý nhân phù trợ, có cơ hội gặp được nhiều đối tác tiềm năng vào hôm nay.

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