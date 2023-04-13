Từ hôm nay (13/4) đến hết tháng 4, NGỌC HOÀNG chỉ mặt điểm tên 3 con giáp này TRƯỚC NGHỊCH SAU THUẬN, vận trình hanh thông, càng về cuối tháng CÁT KHÍ càng vượng

Khoảng thời gian này đối với người tuổi Mão có thể gặp những khó khăn nhất định, nhưng trước nghịch sau thuận, càng về cuối tháng thì mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp hơn. Đối với con giáp này, những cơ hội bày ra trước mắt nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Chỉ khi có sự nỗ lực, phát huy được thế mạnh của bản thân, họ sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra. ‏

‏Trên phương diện tài lộc, con giáp này không nên vội vàng. Thời kỳ chuyển vận sẽ đến nhưng không đến trong "chớp mắt", mà cần từ từ theo thời gian. Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, còn những thứ từ từ nắm chặt trong tay mới là bền chắc nhất. Bản mệnh nên tận dụng tốt nguồn thu nhập từ công việc chính, phát triển và gia tăng thêm, đừng tham lam ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng. Đồng thời lưu ý cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền của kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc.

‏Có thể nói, vận mệnh xoay chuyển được hay không là do chính tay họ tự quyết định. Với những người bản lĩnh, ý chí và luôn phấn đấu, mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Cộng thêm sự tương trợ từ Thái Dương cát tinh trong thời gian sắp tới, người tuổi Mão sẽ nhanh chóng cải thiện được mọi mặt, vượt qua khó khăn để mở đường cho sự nghiệp phát triển. Khi có cơ hội, thay vì chùn bước ngại ngần, họ nên dành thời gian này để học hỏi nhiều điều, sau đó dần cải thiện chất lượng công việc của mình.

Tuổi Mùi

Bắt đầu từ hôm nay, tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, cuộc sống và tiền tài hanh thông. Những người tuổi Mùi là người sống thực tế, họ chịu thương chịu khó và hết lòng với công việc. Thời gian trước tài vận của họ không tốt, liên tục gặp những rắc rối không cần thiết.

Những đại họa đã đi qua, quý nhân đang "gõ cửa" và tài lộc của họ cũng từ đó mà ùn ùn đổ về. Hơn nữa, nhờ những thay đổi trong suy nghĩ nên cuộc sống của họ cũng xảy ra những biến động lớn, tuy sẽ gặp phải khó khăn nhưng kết quả chắc chắn sẽ thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu những người tuổi Mùi đã lập gia đình thì họ sắp sửa đón tin vui lớn, dễ có "hỷ sự". Đặc biệt là chất lượng đời sống của người tuổi Mùi sẽ được cải thiện rõ rệt, không sợ không có "của ăn, của để".

Bên cạnh đó, họ cũng sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau quá trình dài cố gắng làm việc. Người tuổi Mùi nên tin rằng "chịu thương chịu khó" nhất định sẽ được ăn quả ngọt.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, Tuổi Thân có tính cách cởi mở, dễ hòa đồng, hào phóng, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người nên có nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu quý. Họ có khả năng nắm bắt tâm lý người khác nên ứng xử tinh tế, luôn mang lại niềm vui cho mọi người.

Người tuổi này rất kiên định với ý tưởng của bản thân, hiểu rõ ưu và nhược điểm của chính mình để tìm cách phát huy tốt nhất. Vừa thông minh, lém lỉnh lại ham học hỏi nên người tuổi Thân thường trưởng thành sớm, đạt được thành công trong công việc khi còn trẻ.

Đương nhiên, con giáp này hiểu rõ năng lực của bản thân, có thể nắm bắt thời cơ thích hợp nhất để nỗ lực hết sức, đảm bảo giành được thắng lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, tài vận của con giáp tuổi Thân đặc biệt tốt. Từ nay đến hết tháng 4, công việc làm ăn của họ khá suôn sẻ, nhất là cuối tháng 2 nhuận Âm lịch.

Những người này có lối thoát mới, thay đổi cục diện hiện tại, đồng thời họ cũng được nhiều bậc cao nhân chỉ dạy, bỏ lại kiếp bần hàn phía sau, hướng tới phía trước nhân sinh viên mãn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.