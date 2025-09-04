Từ giữa tháng 9 dương lịch trở đi, 3 con giáp Tình - Tiền đỏ thắm, nhận Lộc Trời ban, làm gì cũng hốt tiền, một bước lên hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 04/09/2025 10:40

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Tình - Tiền đỏ thắm, nhận Lộc Trời ban, làm gì cũng hốt tiền, một bước lên hàng đại gia từ giữa tháng 9 dương lịch trở đi nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Từ giữa tháng 9 dương lịch trở đi, tuổi Dần được cục diện Tam Hợp và Thiên Ấn chiếu mệnh, báo hiệu một ngày vô cùng thuận lợi và đầy tiềm năng. Sự nghiệp của bạn đang trên đà thăng hoa. Với sự siêng năng và nghiêm túc vốn có, bạn sẽ dễ dàng đúc kết kinh nghiệm và thực hiện mọi việc một cách có hệ thống, từng bước vững chắc. 

Từ giữa tháng 9 dương lịch trở đi, 3 con giáp Tình - Tiền đỏ thắm, nhận Lộc Trời ban, làm gì cũng hốt tiền, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài vận khả quan. Đây là lúc bạn có thể mạnh dạn theo đuổi những ý tưởng đầu tư và quản lý tài chính của riêng mình, miễn là đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Đừng do dự quá lâu khi có cơ hội tốt đến. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng may mắn cần đi kèm với sự tỉnh táo. Tránh những quyết định liều lĩnh dựa trên cảm tính.

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ giữa tháng 9 dương lịch trở đi, nhờ Tam Hội trợ mệnh, Ngọ thêm tự tin và may mắn trong công việc. Nếu bạn không cho phép, không ai trong cơ quan có thể khiến bạn cảm thấy thua kém. Bạn làm gì cũng có bóng dáng của quý nhân dẫn đường chỉ lối, hãy cứ cần kiệm liêm chính, không ai có thể hạ bệ bạn được. 

Từ giữa tháng 9 dương lịch trở đi, 3 con giáp Tình - Tiền đỏ thắm, nhận Lộc Trời ban, làm gì cũng hốt tiền, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp này khá hài lòng khi bản thân làm ra tiền, không để người thân phải khổ, may mắn sẽ tìm đến bạn sớm nhờ Thực Thần trợ mệnh. Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh hỗ trợ cho con giáp này trong đường tình duyên, người độc thân có duyên lành tìm đến mà không hề hay biết. Nụ cười của Ngọ giống như ánh nắng xóa tan sự lạnh lùng trong lòng của ai đó hôm nay.

Con giáp tuổi Hợi 

Từ giữa tháng 9 dương lịch trở đi, con giáp tuổi Hợi có vận trình công việc xen lẫn hung và cát vì gặp Chính Ấn, những bạn đang nắm quyền hành, đòi quyền lợi hoặc muốn đi học lên cao sẽ gặp may. Tuy nhiên công việc còn trì trệ do chưa có người dẫn dắt chỉ đường, bản mệnh đôi khi bế tắc và chưa có chí lớn nên mọi thứ vẫn ở mức trung bình.

Từ giữa tháng 9 dương lịch trở đi, 3 con giáp Tình - Tiền đỏ thắm, nhận Lộc Trời ban, làm gì cũng hốt tiền, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục dự báo đường tài lộc không có điểm gì đáng chê trách khi tiền bạc đang theo nhau đổ về nhà. Không chỉ người kinh doanh lộc lá đầy tay mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài. Chuyện chi tiêu trong ngày không cần phải lo lắng gì cả.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp tài vận rực sáng như ánh ban mai, bản mệnh biến hung thành cát, giàu sang ít ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp tài vận rực sáng như ánh ban mai, bản mệnh biến hung thành cát, giàu sang ít ai sánh bằng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tài vận rực sáng như ánh ban mai, bản mệnh biến hung thành cát, giàu sang ít ai sánh bằng vào đúng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nửa cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp 'Tài Lộc bung nở', tiền tài nảy số ầm ầm, vận trình đầy cơ hội, công việc làm ăn hanh thông, sống trong PHÚ QUÝ

Nửa cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp 'Tài Lộc bung nở', tiền tài nảy số ầm ầm, vận trình đầy cơ hội, công việc làm ăn hanh thông, sống trong PHÚ QUÝ

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Nữ Tiktoker livestream rơi lầu gây rúng động: Cảnh báo từ một cú sốc mạng xã hội

Nữ Tiktoker livestream rơi lầu gây rúng động: Cảnh báo từ một cú sốc mạng xã hội

Đời sống 50 phút trước
Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

Tá hỏa bé trai 5 tuổi thủng ruột 8 lỗ, lấy ra 20 viên nam châm rỉ sét

Sức khỏe 59 phút trước
NSND Phạm Thị Thành qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật

NSND Phạm Thị Thành qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh tật

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Phúc Tinh cao chiếu sau đêm nay (4/9/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, Lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ, hỷ sự như mơ

Phúc Tinh cao chiếu sau đêm nay (4/9/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, Lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ, hỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào tháo chạy

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp số trời đã định, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp số trời đã định, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/9-5/9), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/9-5/9), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Trích xuất camera vụ chồng dùng dao tấn công vợ nằm thoi thóp trước nhà ở TP.HCM

Trích xuất camera vụ chồng dùng dao tấn công vợ nằm thoi thóp trước nhà ở TP.HCM

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 4/9/2025, 3 con giáp thức dậy sẽ thấy tiền vàng khắp nơi, vận rủi tan biến, đường đời suôn sẻ, thăng tiến vượt trội

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 4/9/2025, 3 con giáp thức dậy sẽ thấy tiền vàng khắp nơi, vận rủi tan biến, đường đời suôn sẻ, thăng tiến vượt trội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp 'Tài Lộc bung nở', tiền tài nảy số ầm ầm, vận trình đầy cơ hội, công việc làm ăn hanh thông, sống trong PHÚ QUÝ

Nửa cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp 'Tài Lộc bung nở', tiền tài nảy số ầm ầm, vận trình đầy cơ hội, công việc làm ăn hanh thông, sống trong PHÚ QUÝ

Phúc Tinh cao chiếu sau đêm nay (4/9/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, Lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ, hỷ sự như mơ

Phúc Tinh cao chiếu sau đêm nay (4/9/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, Lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ, hỷ sự như mơ

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp số trời đã định, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp số trời đã định, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', sở hữu khối tài sản đồ sộ, tiền tài dư dả

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/9-5/9), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/9-5/9), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Dự đoán 5 ngày tới (5/9 - 9/9), 3 con giáp may mắn làm gì cũng dư dả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, sự nghiệp phất cờ lên hương

Dự đoán 5 ngày tới (5/9 - 9/9), 3 con giáp may mắn làm gì cũng dư dả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, sự nghiệp phất cờ lên hương

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 4/9/2025, lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 4/9/2025, lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng