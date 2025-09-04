Từ giữa tháng 9 dương lịch trở đi, 3 con giáp Tình - Tiền đỏ thắm, nhận Lộc Trời ban, làm gì cũng hốt tiền, một bước lên hàng đại gia

Từ giữa tháng 9 dương lịch trở đi, tuổi Dần được cục diện Tam Hợp và Thiên Ấn chiếu mệnh, báo hiệu một ngày vô cùng thuận lợi và đầy tiềm năng. Sự nghiệp của bạn đang trên đà thăng hoa. Với sự siêng năng và nghiêm túc vốn có, bạn sẽ dễ dàng đúc kết kinh nghiệm và thực hiện mọi việc một cách có hệ thống, từng bước vững chắc.

Tài vận khả quan. Đây là lúc bạn có thể mạnh dạn theo đuổi những ý tưởng đầu tư và quản lý tài chính của riêng mình, miễn là đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Đừng do dự quá lâu khi có cơ hội tốt đến. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng may mắn cần đi kèm với sự tỉnh táo. Tránh những quyết định liều lĩnh dựa trên cảm tính.

Con giáp tuổi Ngọ

Từ giữa tháng 9 dương lịch trở đi, nhờ Tam Hội trợ mệnh, Ngọ thêm tự tin và may mắn trong công việc. Nếu bạn không cho phép, không ai trong cơ quan có thể khiến bạn cảm thấy thua kém. Bạn làm gì cũng có bóng dáng của quý nhân dẫn đường chỉ lối, hãy cứ cần kiệm liêm chính, không ai có thể hạ bệ bạn được.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này khá hài lòng khi bản thân làm ra tiền, không để người thân phải khổ, may mắn sẽ tìm đến bạn sớm nhờ Thực Thần trợ mệnh. Ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh hỗ trợ cho con giáp này trong đường tình duyên, người độc thân có duyên lành tìm đến mà không hề hay biết. Nụ cười của Ngọ giống như ánh nắng xóa tan sự lạnh lùng trong lòng của ai đó hôm nay.

Con giáp tuổi Hợi

Từ giữa tháng 9 dương lịch trở đi, con giáp tuổi Hợi có vận trình công việc xen lẫn hung và cát vì gặp Chính Ấn, những bạn đang nắm quyền hành, đòi quyền lợi hoặc muốn đi học lên cao sẽ gặp may. Tuy nhiên công việc còn trì trệ do chưa có người dẫn dắt chỉ đường, bản mệnh đôi khi bế tắc và chưa có chí lớn nên mọi thứ vẫn ở mức trung bình.

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục dự báo đường tài lộc không có điểm gì đáng chê trách khi tiền bạc đang theo nhau đổ về nhà. Không chỉ người kinh doanh lộc lá đầy tay mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài. Chuyện chi tiêu trong ngày không cần phải lo lắng gì cả.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!