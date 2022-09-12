Từ giữa tháng 9 đến cuối năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp tỏa sáng như sao trời, mở cửa nghênh đón Thần Tài, tài khoản tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 18:43

Thời gian từ giữa tháng 9 đến cuối năm 2022, những con giáp may mắn dưới đây sẽ ăn nên làm ra, đắc tài đắc lộc, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp, tuổi Sửu là con giáp chịu thương chịu khó nhất. Con giáp này luôn nỗ lực và cố gắng để gặt hái được nhiều thành công, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc đủ đầy.

Theo tử vi dự đoán, từ giữa tháng 9 đến cuối năm 2022, tuổi Sửu là một trong số những con giáp có vận số đỏ nhất, gặp may mắn trong nhiều chuyện, đặc biệt là con đường công danh sự nghiệp. Đây là thời điểm cuộc sống của họ sẽ có vận may tới tấp, đón một cơn mưa tài lộc. 

Từ giữa tháng 9 đến cuối năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp tỏa sáng như sao trời, mở cửa nghênh đón Thần Tài, tài khoản tăng vùn vụt - Ảnh 1
Theo tử vi dự đoán, từ giữa tháng 9 đến cuối năm 2022, tuổi Sửu là một trong số những con giáp có vận số đỏ nhất, gặp may mắn trong nhiều chuyện, đặc biệt là con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, cả đời họ luôn mưu cầu sự quyền lực và giàu có, vì vậy bản thân đã cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thành công, để xây dựng cuộc sống đủ đầy sung túc.

Thời gian từ giữa tháng 9 đến cuối năm 2022, tài vận của tuổi Thìn sẽ có tín hiệu khởi sắc, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới. Đây được xem là cơ hội có một không hai trong cuộc đời, nếu như tuổi Thìn biết nắm bắt thì sẽ thay đổi bản thân và phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Từ giữa tháng 9 đến cuối năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp tỏa sáng như sao trời, mở cửa nghênh đón Thần Tài, tài khoản tăng vùn vụt - Ảnh 2
Thời gian từ giữa tháng 9 đến cuối năm 2022, tài vận của tuổi Thìn sẽ có tín hiệu khởi sắc, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, từ giữa tháng 9 đến cuối năm Nhâm Dần 2022 sẽ mang lại cho tuổi Tuất sự phát triển không ngừng và nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuổi Tuất có đầy đủ điều kiện và cơ hội để thừa thắng xông lên, nắm bắt được cơ hội trời cho.

Tử vi học có nói, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội thuận lợi trong chuyện làm ăn giúp tình hình tài chính của họ được cải thiện rõ rệt, cuộc sống cũng có nhiều tin vui, có thể nói là thập toàn thập mỹ.

Từ giữa tháng 9 đến cuối năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp tỏa sáng như sao trời, mở cửa nghênh đón Thần Tài, tài khoản tăng vùn vụt - Ảnh 3
Theo các chuyên gia phong thủy, từ giữa tháng 9 đến cuối năm Nhâm Dần 2022 sẽ mang lại cho tuổi Tuất sự phát triển không ngừng và nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài báo mộng vàng, qua ngày 31/8, top 3 con giáp nhận phúc lớn lộc dày, cơ ngơi đồ sộ, nhà xe có đủ, giàu sang không đối thủ

Thần Tài báo mộng vàng, qua ngày 31/8, top 3 con giáp nhận phúc lớn lộc dày, cơ ngơi đồ sộ, nhà xe có đủ, giàu sang không đối thủ

Dự đoán qua ngày 31/8, 3 con giáp may mắn có tên sau đều sẽ gặp được may mắn, sự nghiệp và tài vận có khởi sắc bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối năm 2022 tử vi giữa tháng 9 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi thứ 2 tử vi ngày 12/9 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 30 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng