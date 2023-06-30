Từ giữa tháng 7/2023: 3 con giáp vượt mọi tai ương, giàu sang phú quý vây quanh, nhanh chóng trở thành đại gia, giành được quyền lực, cuộc sống trở nên vô cùng hạnh phúc, viên mãn, khiến ai cũng ngưỡng mộ

Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia ngày càng bền chặt. Hai người thấu hiểu và thông cảm cho nhau nên không còn trách móc nhau vì những lỗi lầm nhỏ nhặt. Thay vào đó, đôi bên biết đặt mình vào vị trí đối phương. Với người độc thân, bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Bạn nên cởi mở và thử trò chuyện với đối phương, có thể bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều điểm chung với mình. Chính Ấn tương trợ, người tuổi Tỵ có thể được cấp trên phân công cho nhiệm vụ quan trọng. Có thể bạn sẽ cảm thấy căng thẳng một chút, song hãy tin tưởng vào bản thân mình, bạn hoàn toàn có đủ kĩ năng và kinh nghiệm để hoàn thành.

Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Ngọ giành được những mục tiêu đã định và có thể sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bản thân mong muốn. Thời điểm này bản mệnh có thể thoải mái tận hưởng thành quả của mình. Tài vận khá tốt, nhiều khả năng bản mệnh sẽ có thêm nguồn thu cho mình nhờ những mối hợp tác làm ăn tốt đẹp. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có lộc, tuy nhiên nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng chứ đừng vung tay quá trán.

Tin vui còn tới với tuổi Ngọ ở phương diện tình duyên. Người độc thân dễ tìm được một nửa cho mình, nhân duyên đến bất ngờ nhưng cũng rất đáng để trân trọng. Các cặp đôi có thời gian hâm nóng tình cảm, tìm lại cảm xúc nồng nàn như thuở ban đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi được nhắc nhở nên tập trung vào chất lượng công việc hơn là cứ mải mê chạy theo số lượng. Làm được nhiều nhưng chất lượng không ra gì thì hiệu quả vẫn chẳng có cải thiện là bao, đã vậy bạn còn có thể tốn nhiều công sức và thời gian để khắc phục những sai sót nửa chừng. Bạn cũng có thể nhờ tới sự giúp đỡ của đồng nghiệp, đừng vì ngại mà không dám chia sẻ công việc. Tình trạng quá tải công việc bao giờ cũng mang lại mệt mỏi. Vì thế cần biết phân phối công việc, chia sẻ cho các đồng nghiệp cùng giải quyết.

Về tình cảm, vợ chồng bất hòa khiến cho không khí gia đình chùng xuống. Công việc bận rộn ngày càng đẩy hai bạn ra xa nhau dù cả hai vẫn ở bên nhau. Mối quan hệ thiếu có sự giao tiếp tình cảm, mượn cớ công việc để không phải đối mặt với nhau thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm