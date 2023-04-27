Từ giữa tháng 5, 3 con giáp viên mãn, gặp vận may giàu sang phú quý, tài vượng và tình ngày càng thăng hoa

Tử vi 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý tiến triển hanh thông. Người tuổi này có thể sẽ đón nhận một số cơ hội mới trong công việc khi thấy mình đầy năng lượng và sẵn sàng đối mặt với những thử thách. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với việc quyết định quan trọng để tránh rủi ro không đáng có.

Vận trình tình cảm êm ấm, thuận hoà. Người đã lập gia đình có một sự kết hợp ăn ý còn mang đến cho người trong cuộc nhiều thuận lợi trong cuộc sống, công việc.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vận trình của tuổi Sửu không được như ý. Công việc có người cản trở và gây ảnh hưởng, giảm hiệu suất. Cho nên khi làm việc gì dù bé hay lớn, con giáp này cũng nên tính toán cẩn thận. Lúc này, nếu bản mệnh có thể tìm kiếm được sự trợ giúp từ bên ngoài thì mọi việc sẽ sớm trở lại quỹ đạo thường ngày. Không phủ nhận khả năng làm việc độc lập của tuổi Sửu nhưng nếu chỉ đi một mình, quãng đường phía trước của bản mệnh sẽ rất vất vả.

Cũng bởi công việc bận rộn nên con giáp này còn không có cả thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Thời tiết không thuận lợi, ăn uống không điều độ càng khiến sức khỏe dễ ảnh hưởng, nhất là về đường tiêu hóa, bản mệnh nên lưu ý phương diện này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình ngày mới của tuổi Dần nhìn chung không gặp sự cố nào đáng lo ngại. Những người đi làm có thể được cấp trên giao cho một số trọng trách mới để thử sức. Tuy nhiên, một số người có vẻ như đầu óc bản mệnh như trên mây trên gió, không chú tâm vào công việc, không để ý tới sự nghiệp. Lỗi lầm có thể cho qua nhưng thái độ như vậy sẽ bị đánh giá không tốt.

Vận trình tình cảm cũng có phần ảm đạm, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, hiểu lầm, tranh cãi gay gắt với nhau. Nếu không nhanh chóng giải quyết thì mối quan hệ này dễ xảy ra tan vỡ hoặc để kẻ thứ ba có cơ hội chen chân vào.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm