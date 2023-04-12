Từ giữa tháng 4 trở đi, 3 con giáp tích lũy tiền của, lộc đón trước cửa, vàng trải đầy nhà, công sức bấy lâu được đền đáp

Tâm linh - Tử vi 12/04/2023 19:44

Chúc mừng 3 con giáp này may mắn hơn người, tiền ập xuống đầu, cuộc sống lên tiên từ giữa tháng 4 trở đi.

Tuổi Mùi

Là con giáp sống tình cảm, chăm chỉ lại cầu toàn nên mọi việc Mùi đều tự đặt ra những yêu cầu rất cao cho mình. Chinh phục những tham vọng của bản thân, từng bước đổi đời, vươn lên làm đại gia chính là những gì Mùi đạt được.

Tử vi học có nói, từ giữa tháng 4 trở đi, chỉ cần Mùi quyết tâm đeo đuổi công việc đến cùng thì chắc chắn sẽ trúng lớn, thành công vang dội ngoài mong đợi. Quan trọng là tuổi Mùi hãy cứ tận dụng triệt để cơ hội trời cho để nắm bắt thì tiền sẽ ập xuống đầu, đường công danh sẽ mở rộng thênh thang trước mắt.

Từ giữa tháng 4 trở đi, 3 con giáp tích lũy tiền của, lộc đón trước cửa, vàng trải đầy nhà, công sức bấy lâu được đền đáp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, kiên cường nên họ luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử thách trong cuộc sống. Trước những rủi ro mà cuộc sống tạo ra, họ tìm cách giải quyết chứ không hề có ý định đầu hàng. Mặt khác, những người tuổi Dần cũng là những người sống chân thành, thiện lương, luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khốn khó nên được trời thương che chở.

Tử vi dự đoán, từ giữa tháng 4 trở đi, tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc của mình thăng hoa rực rỡ. Theo đà đang may mắn này, Dần sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cả năm ngập trong núi vàng, tiền bạc rủng rỉnh.

Từ giữa tháng 4 trở đi, 3 con giáp tích lũy tiền của, lộc đón trước cửa, vàng trải đầy nhà, công sức bấy lâu được đền đáp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi học có nói, từ giữa tháng 4 trở đi, cuộc sống của những người tuổi Sửu sẽ thay đổi bất ngờ, vận thế có sự khởi sắc. Từ thời điểm này trở đi, những người tuổi Sửu sẽ nhận được vô số vận may, đặc biệt là về tài vận khiến nhiều người ghen tỵ. Chỉ cần bản mệnh không bỏ lỡ cơ hội thì chắc chắn cuộc sống sẽ có sự thay đổi lớn.

Đáng chú ý, cũng trong thời gian này, những người tuổi Sửu sẽ có quý nhân phù trợ trong việc kiếm tiền, làm một thu hai, đi đâu cũng kiếm ra tiền. Chính vì vậy, từ thời điểm này trở đi được coi là thời điểm khởi sắc nhất của những người tuổi Sửu, hãy nhớ nắm bắt cơ hội có 1 không 2 này nhé!

Từ giữa tháng 4 trở đi, 3 con giáp tích lũy tiền của, lộc đón trước cửa, vàng trải đầy nhà, công sức bấy lâu được đền đáp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa năm Quý Mão 2023: Những con giáp này viên mãn trăm bề, liên tục trúng quả đậm, hốt tiền vàng đầy tay, không sợ thiếu cơm áo gạo tiền

Giữa năm Quý Mão 2023: Những con giáp này viên mãn trăm bề, liên tục trúng quả đậm, hốt tiền vàng đầy tay, không sợ thiếu cơm áo gạo tiền

Tử vi nói rằng, giữa năm Quý Mão 2023, cuộc sống của 3 con giáp dưới đây sẽ ổn định và may mắn hơn, vận may lội ngược dòng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng 4 tử vi hôm nay tử vi ngày 12/4/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này