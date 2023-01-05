Từ giữa tháng 12 âm lịch đến hết năm Nhâm Dần, 3 con giáp nhận vô vàn điềm lành, quý nhân sát kề, tình - tiền rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 05/01/2023 09:17

Tử vi có nói, từ giữa tháng 12 âm lịch đến hết năm Nhâm Dần, những con giáp sau đây sẽ cực kỳ sung túc, viên mãn hạnh phúc hơn người.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo, từ giữa tháng 12 âm lịch đến hết năm Nhâm Dần do được cát tinh xuất hiện mang lại rất nhiều niềm tin, tuổi Mão có thể cải thiện được mọi mặt cuộc sống, dù là sự nghiệp, tình duyên hay tiền bạc đều vô cùng viên mãn. Trong thời gian này, tuổi Mão thể trông chờ vào những thay đổi tích cực trong sự nghiệp, ví dụ như được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp hậu thuẫn.

Từ giữa tháng 12 âm lịch đến hết năm Nhâm Dần, 3 con giáp nhận vô vàn điềm lành, quý nhân sát kề, tình - tiền rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường tài vận của bản mệnh cũng được cải thiện rõ rệt, vì thế bạn chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may. Đặc biệt, nếu tham gia vào các dự án đòi hỏi sự hợp tác, bạn có thể nhận được nhiều lợi nhuận bất ngờ. Trên con đường tình duyên những người tuổi Mão cũng vô cùng suôn sẻ hạnh phúc.

Tuổi Thân

Sự nhiệt tình và nhiệt huyết của người tuổi Thân được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Bạn mạnh dạn thể hiện bản thân là một át chủ bài của cả đội và nhận được sự tín nhiệm từ mọi người. Nếu đã làm lãnh đạo, bạn được nhân viên yêu mến vì biết cách sử dụng đúng người đúng việc, một khi giao nhiệm vụ cho ai thì hoàn toàn tin tưởng người đó.

Từ giữa tháng 12 âm lịch đến hết năm Nhâm Dần, 3 con giáp nhận vô vàn điềm lành, quý nhân sát kề, tình - tiền rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, từ giữa tháng 12 âm lịch đến hết năm Nhâm Dần, trên phương diện tài lộc, nhờ có tầm nhìn xa trông rộng nên những người tuổi Thân sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty. Trên phương diện tình cảm, những người tuổi Thân còn độc thân có nhiều nhân duyên tốt đẹp. Bản mệnh có thể tìm được người thật lòng cuộc sống vô cùng viên mãn.

Tuổi Mùi

Thời gian sắp tới, con đường mà người tuổi Mùi đang đi rất thuận lợi vì bạn được nhiều người nâng đỡ làm gì cũng thành công. Thêm vào đó, do nỗ lực của người tuổi Mùi luôn được phát huy hết mình nên bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu.

Từ giữa tháng 12 âm lịch đến hết năm Nhâm Dần, 3 con giáp nhận vô vàn điềm lành, quý nhân sát kề, tình - tiền rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, từ giữa tháng 12 âm lịch đến hết năm Nhâm Dần, Mùi cũng mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh. Với những tuổi Mùi làm công ăn lương cũng có thể được cấp trên cất nhắc tăng lương tăng bổng cuộc sống rực rỡ. Trên phương diện tình duyên với những ai còn độc thân nên dành thời gian chăm chút hơn cho bản thân để thu hút người khác giới, ắt bạn sẽ tìm được người phù hợp.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi có nói, đúng thứ Sáu ngày 30/12/2022, những con giáp này sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện giúp gỡ để nổi bật trong công việc, từ đó tài vận cũng dồi dào.

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