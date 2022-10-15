Từ giữa tháng 10 kéo dài đến cuối năm 2022: 3 con giáp trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, may mắn tứ phương tụ về một chỗ

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 17:35

Những con giáp này được dự báo sẽ nhận được cơ hội tiến thân và gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp từ giữa tháng 10 kéo dài đến cuối năm 2022.

Tuổi Mùi

Thời gian gần đây, người tuổi Mùi gặp không ít khó khăn trong công việc do tác động ngoại cảnh. Công việc bị trì hoãn khiến họ khá mất bình tĩnh, lo lắng. Tuy nhiên, từ giữa tháng 10 đến cuối năm 2022, tài vận của con giáp tuổi Mùi dần khởi sắc. Người tuổi này sẽ nhận được tin vui bất ngờ, vận trình suôn sẻ.

Người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, nhận thêm nhiều dự án công việc. Trong khi đó, người tuổi Mùi làm kinh doanh cũng được Thần Tài ban phát tài lộc, chốt được nhiều đơn hàng, thương vụ. Sự nghiệp thành công giúp họ mang đến cho gia đình một cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước.

Từ giữa tháng 10 kéo dài đến cuối năm 2022: 3 con giáp trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, may mắn tứ phương tụ về một chỗ - Ảnh 1
Từ giữa tháng 10 đến cuối năm 2022, tài vận của con giáp tuổi Mùi dần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sang giữa tháng 10 đến cuối năm 2022, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền tiêu chẳng hết. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Sửu cần nỗ lực nhiều hơn. Con giáp này nhận được cơ hội tốt để đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, người tuổi này nếu đang có ý định chuyển việc cũng sẽ nhận được lời mời làm việc hoặc tìm được công việc phù hợp hơn.

Nhờ có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm, họ dễ thương lượng được mức lương khá cao. Người tuổi này nếu làm ăn kinh doanh cũng sẽ tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ nên sẽ thu về thành quả xứng đáng.

Từ giữa tháng 10 kéo dài đến cuối năm 2022: 3 con giáp trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, may mắn tứ phương tụ về một chỗ - Ảnh 2
Sang giữa tháng 10 đến cuối năm 2022, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền tiêu chẳng hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thuộc tuýp người đơn giản, không có nhiều mưu mô. Trong cuộc sống, họ hòa đồng, gần gũi nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, con giáp này là người cầu tiến, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện bản thân. Người tuổi Thân nổi bật ở tính kiên trì, nhẫn nại, họ không vì thấy khó khăn mà nản lòng nhụt chí.

Dự đoán từ giữa tháng 10 đến cuối năm 2022, người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội công việc, tài lộc bùng nổ, đào hoa vượng. Sáng kiến, ý tưởng của họ đã được áp dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Con giáp tuổi Thân làm kinh doanh cũng nhận được những cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn, con đường làm giàu ngày càng rộng mở. 

Từ giữa tháng 10 kéo dài đến cuối năm 2022: 3 con giáp trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, may mắn tứ phương tụ về một chỗ - Ảnh 3
Dự đoán từ giữa tháng 10 đến cuối năm 2022, người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội công việc, tài lộc bùng nổ, đào hoa vượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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