Từ giờ đến Tết 2024: 3 con giáp tiền vào như nước, tiêu xài không cần lo nghĩ, công danh thăng tiến, cuộc sống dư dả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 23:37

Khoảng thời gian từ bây giờ đến Tết 2024, 3 con giáp này dù trong công việc hay cuộc sống cũng đều gặt hái được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Không chỉ là người cần cù và năng động, người tuổi Dậu còn rất ham học hỏi và nhiều tham vọng nên họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống tầm thường. Vì thế, không ngạc nhiên nếu con giáp này lúc nào cũng chăm chỉ và nỗ lực làm việc để có một cuộc sống tốt hơn. Sắp tới, người tuổi Dậu sẽ bước vào một vận thế mới và mở ra một loạt các sự kiện may mắn, hạnh phúc. Bằng sự quan sát tỉ mỉ và trí thông minh vượt trội, con giáp này luôn có cái nhìn sâu sắc và óc phán đoán nhạy bén trong mọi việc.

Từ giờ đến tết 2024, nhờ được thần may mắn chiếu mệnh mà người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thể hiện tài năng và năng lực của bản thân. Ngoài ra, nhờ được quý nhân soi đường dẫn lối và âm thầm giúp đỡ mà con giáp này có cơ hội thành công trong lĩnh vực theo đuổi. Tuổi Dậu nên biết rằng, họ cần mạnh dạn đấu tranh và dám thử thách bản thân để con đường phía trước ngày càng rộng mở, sự nghiệp thằng lợi, tiền bạc đủ đầy.

Từ giờ đến Tết 2024: 3 con giáp tiền vào như nước, tiêu xài không cần lo nghĩ, công danh thăng tiến, cuộc sống dư dả giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Theo tử vi Tam Hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú Khỉ. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm cát tinh Hữu Bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt.

Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời đúng người nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỉ lệ thành công khá cao.

Phương diện tình cảm của Thân trong những tháng cuối năm cũng có dấu hiệu khởi sắc. Bán Hợp cục thúc nhân duyên tìm tới, người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm “đau đầu” vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái.

Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Thân từ đây đến Tết 2024. Cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật.

Từ giờ đến Tết 2024: 3 con giáp tiền vào như nước, tiêu xài không cần lo nghĩ, công danh thăng tiến, cuộc sống dư dả giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi từ giờ đến Tết 2024, tuổi Tý có một ngày tràn đầy hăng hái. Con giáp này mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình cho mọi người được biết với hi vọng rằng suy nghĩ của mình có thể hữu ích cho sự phát triển của tập thể.

Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ thu về một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bản mệnh nhận được khoản lãi lời từ những mối đầu tư trước đó. Đồng thời, một vài người tìm ra con đường mới và trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Tuy nhiên, về mặt tình cảm, bản mệnh và nửa kia còn nhiều điều mâu thuẫn với nhau. Hai người nên thẳng thắn trò chuyện và giải quyết những vấn đề còn tồn tại chứ đừng tìm cách lảng tránh, khiến tình cảm ngày một xa cách.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Từ giờ đến Tết 2024: 3 con giáp tiền vào như nước, tiêu xài không cần lo nghĩ, công danh thăng tiến, cuộc sống dư dả giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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